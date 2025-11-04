Blitz a Parco Dora: arrestato un trentenne che aveva in casa droga e una pistola 357 Magnum

Lo hanno fermato per un controllo, insospettito dall'auto su cui viaggiava nella zona di Parco Dora. E' così finito nei guai un italiano di 30 anni che è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia, fermata la vettura, hanno scoperto che il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo e senza assicurazione, per cui è scattato il sequestro. Ma i controlli si sono estesi anche all'abitazione di questa persona: lì è stato trovato uno zaino, nascosto all’interno della sua camera da letto, contenente un revolver 357 Magnum, con 20 proiettili e oltre 80 grammi di sostanza stupefacente tra ecstasy, marijuana e hashish, ma anche materiale di vario tipo utile al taglio e al confezionamento della sostanza.

L'uomo è stato arrestato.