Senior Civico, quattro incontri per usare al meglio smartphone e Cie

L’amministrazione comunale di Torino, in collaborazione con Arci e con i volontari del progetto Senior Civico, promuove un corso gratuito dedicato agli over 60 per imparare a utilizzare al meglio lo smartphone. L’iniziativa si svolgerà in quattro incontri, con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo e contrastare il rischio di isolamento sociale tra le persone senior.

Il corso, rivolto a cittadini e cittadine pensionati o con più di 60 anni, si terrà presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 5, al secondo piano del Centro Civico di via Stradella 192, nei seguenti giorni e orari: lunedì 3 e 10 novembre e giovedì 4 e 11 dicembre 2025, dalle 10 alle 12.

Durante gli incontri, i partecipanti potranno approfondire diversi argomenti, tra cui: utilizzo base dello smartphone, accesso tramite Carta d’Identità Elettronica (Cie), navigazione nei portali della Pubblica Amministrazione, gestione sicura della posta elettronica e della PEC, oltre a consigli e buone pratiche per l’uso quotidiano del dispositivo.

“Il progetto Senior Civico offre l’opportunità agli over 60 di rimanere cittadini attivi, mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza, e di partecipare pienamente alla vita della comunità”, spiegano gli organizzatori. L’accesso al corso è diretto e senza iscrizione, fino ad esaurimento posti disponibili.