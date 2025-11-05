Operatore Gtt folgorato in corso Regina Margherita: ustioni di secondo grado a mani e volto

Incidente nella nottata di ieri in corso Regina Margherita, all'angolo con via Salerno. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli uomini del 118 di Azienda Zero per prestare soccorso a un operatore che sulla linea della Gtt è rimasto folgorato.



La persona coinvolta, di 32 anni, ha riportato ustioni di secondo grado sulle mani e sul volto. Subito soccorso è stato trasportato in ambulanza e affidato alle cure dei medici del Cto in codice giallo.



"Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria - spiegano da Gtt -, che prevedono la sostituzione del filo di contatto della linea aerea di alimentazione dei tram, un arco voltaico ha colpito un operatore, prontamente soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'operatore non ha riportato gravi conseguenze. Sono in corso tutti gli approfondimenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. La sicurezza sul lavoro rappresenta per GTT una priorità assoluta. L’Azienda esprime profondo dispiacere per l’incidente e vicinanza all’operatore coinvolto".

