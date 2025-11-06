Salbertrand approva la perizia per la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico

Il Comune di Salbertrand compie un passo importante in materia di pianificazione urbanistica e trasparenza amministrativa. L’amministrazione ha infatti approvato la perizia estimativa che definisce il valore economico delle aree destinate a parcheggio pubblico, aprendo la strada a un sistema più equo e chiaro per la monetizzazione degli standard urbanistici.

Il provvedimento colma un vuoto di riferimento che fino a oggi aveva reso complesso stabilire un prezzo ufficiale per queste tipologie di aree. In un territorio dove la disponibilità di nuovi spazi per la sosta è sempre più limitata, l’iniziativa consentirà al Comune di disporre di parametri oggettivi e verificabili, garantendo imparzialità e trasparenza nelle valutazioni.

Come spiegano dagli uffici comunali, la monetizzazione rappresenta uno strumento utile soprattutto nei casi in cui non sia possibile realizzare nuovi parcheggi fisici, consentendo comunque di compensare economicamente la mancanza degli spazi previsti dagli standard urbanistici.

La perizia estimativa approvata dall’Amministrazione diventa così un punto di riferimento tecnico e amministrativo, utile a fissare valori chiari e uniformi per le operazioni di trasformazione urbanistica future.

Un’azione che - sottolinea il Comune - si inserisce in un quadro più ampio di gestione trasparente del territorio e che punta a favorire una pianificazione urbana più efficiente e sostenibile.