A El Barrio, il Festival rock & metal Torino Distorta: cinque band in concerto per la 2^ edizione

Sabato 15 novembre, si svolgerà a El Barrio di Torino la seconda edizione di Torino Distorta vol. 2. Un festival rock e metal organizzato dai FIVE WAYS TO NOWHERE in collaborazione con LM Productions. Sul palco si esibiranno anche i Die Ego (metal power trio da Londra), gli As the Sun (hard rock band da Torino), i Mr. Sleazy (hard rock da Sanremo) ed i Neyja (alternative rock band da Torino).



I Five Ways To Nowhere sono una band torinese che propone una miscela di chitarre potenti, riff aggressivi e groovosi, una voce graffiante dalle melodie accattivanti ed una sezione ritmica letale. Attivi dal 2015, il quintetto porta costantemente in giro per l'Europa uno show adrenalinico e curato in ogni dettaglio. "Torino Distorta - Vol. 2" è una delle tappe del loro "10 Years of Rock N Roll Tour" che li ha visti tornare in Svizzera, in Francia, in Repubblica Ceca ed in Austria oltre al sold out show dello scorso Aprile al Supermarket di Torino. I Five Ways To Nowhere hanno anche all'attivo la partecipazione ad importanti festival Europei come l'Hellfest in Francia, il Masters of Rock in Repubblica Ceca ed il Riverside Aarburg in Svizzera oltre ad aperture a band quali Thundermother, U.D.O., Nanowar of Steel e David Ellefson (ex Megadeth).

I Die Ego sono una band metal proveniente da Londra – Regno Unito. Diego Fardel (chitarra solista) e Gabe Scapigliati (voce e basso) hanno gettato i semi dei Die Ego all’inizio del 2015. Nel 2021 la band ha unito le forze con Edoardo Mariotti (batteria). Attaccando i vostri sensi dai vicoli di Londra, i Die Ego mandano fuori una feroce miscela di Metal contemporaneo che attinge da Pantera e Metallica, passando per gli Slipknot e gli Alice in Chains. Nel 2018 i metallers hanno pubblicato il loro primo demo, “Songs For The Insanity”, e le loro energiche esibizioni dal vivo hanno iniziato a guadagnare attenzione all’interno della comunità metal. Sono seguite notevoli apparizioni in molti luoghi caldi come l’O2 Islington e il Camden Rocks Festival. I tre si dedicano quindi alla registrazione e nel giugno 2020 pubblicano il loro album di debutto, “Culto”. La band ha commentato l’album: “Culto è una dimostrazione cruda e potente della nostra essenza e del nostro spirito. La nostra mentalità era quella di produrre un album onesto che riflettesse il viaggio della band e facesse una dichiarazione di ciò che siamo”. ’74 Days Staring At The Void’, il secondo album, prodotto da Martin Furia (produttore e chitarrista dei Destruction) è uscito il 31 marzo 2023 ed ha riscosso un buon successo. Il loro ultimo singolo è dello scorso anno, 2024, titolato "Anywhere We Are Going".

Ecco a voi da Sanremo i Mr. Sleazy! Una band che vuole tutto e subito con una proposta musicale colma di melodia e sana attitudine rock. Tra retaggi stradaioli ed hard rock, sapori classic rock ed immancabilmente sleaze, i Mr. Sleazy progetto nato dal batterista Roberto Gambuti, fanno centro con un Hard Rock potente ed irresistibile che ammicca dichiaratamente ai fan della buona musica di un tempo, quegli anni Ottanta in cui rock era sinonimo di cool e gruppi come Whitesnake, Skid Row, Europe e quant'altri. Presentano dal vivo i loro album di inediti Sleazy Attraction (2012) e All Or Nothing (2020) e con quest'ultimo vantano anche un'esibizione alla finale nazionale di Sanremo Rock 2022 al Teatro Ariston. Ultimo, in ordine di tempo, il loro singolo dello scorso anno, 2024, "Through the darkness". Non vi resta che beccarvi tutta la loro potenza!

As The Sun suoneranno con la loro alchimia esplosiva di rock, glam e psichedelia. Un viaggio adrenalinico attraverso paesaggi sonori surreali, dove riff potenti, melodie elettroniche avvolgenti e atmosfere dark si fondono in un'esperienza sonora che sfida le convenzioni e ridefinisce i confini dei generi musicali. "Heavy Rock" ma con svariate influenze, hanno pubblicato il loro singolo di esordio "Alienation" nel 2022 e il loro ultimo singolo, "Blue Fields" lo scorso anno (2024).

Neyja, il loro sound è un mix di generi: alternative, garage, metal, grunge e pop. Amano fondere l'essenza del rock n' roll con l'anima del pop. Ultimo singolo, quest'anno, dal nome, sicuramente non casuale, "Venom", seguito a Settembre di quest'anno da "Out of Ctrl".









