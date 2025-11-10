Antonio Banderas a Torino per 43° TFF: è la 12esima Stella della Mole del Festival

Antonio Banderas arriverà al Torino Film Festival, la star internazionale riceverà la 12esima Stella della Mole durante la kermesse.

L’attore spagnolo sarà presente alla serata inaugurale del 21 novembre al Teatro Regio e il giorno dopo presenterà il film “Dolor Y Gloria” di Pedro Almodóvar. Questa è stata una delle novità annunciate oggi dal direttore Giulio Base del 43° TFF che si svolgerà fino al 29 novembre.

“Antonio Banderas, forgiato nella fucina creativa almodovariana e che è stato capace di conquistare Hollywood, incarna l’immagine dell’attore totale: interprete di vertiginosa profondità e al tempo stesso sex symbol planetario della sua generazione. Attraversa il mondo senza mai tradire le sue radici, portando sempre con sé in ogni ruolo la luce mediterranea. A Torino accogliamo non solo un artista immenso, ma un mito vivente del nostro immaginario” dichiara il direttore artistico che aggiunge: “Le stelle le vogliono portare in tutti i festival, non è solo una scelta mia. È un frutto di un gran lavoro. Una scala lunga da affrontare a partire da 'Torino Where is it?' (Torino dove è?, ndr)".



Antonio Banderas

Dopo gli esordi nelle pellicole di Pedro Almodóvar, con cui collabora in titoli iconici come Labirinto di passioni (1982), Matador (1986), La legge del desiderio (1987) e Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988), Antonio Banderas si afferma anche in produzioni hollywoodiane con interpretazioni di forte carisma e versatilità: da Philadelphia (1993) a Intervista col vampiro (1994) ed Evita (1996), fino ai più recenti Official Competition e Babygirl. Lo vedremo prossimamente nel film biografico su Anthony Bourdain della A24, Tony, al fianco di Dominic Sessa, e in Rose’s Baby di Trudie Styler.

Proprio per celebrare la sua longeva collaborazione con il maestro Almodóvar, il Festival sabato 22 novembre presenterà una proiezione speciale del film Dolor y Gloria (2019), opera intensa e autobiografica che ha valso a Banderas il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes e, tra le altre, una nomination agli Oscar e ai Golden Globe.