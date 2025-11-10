Serafine, Gio Evan, Maria Antonietta & Colombre: i concerti all'Hiroshima Mon Amour

Nuova settimana di concerti e spettacoli all'Hiroshima Mon Amour. Da Serafine a Gio Evan fino a Maria Antonietta & Colombre.

Mercoledì 12 Novembre

MÚM

Pionieri del pop sperimentale elettronico, conosciuti per la loro infinita esplorazione sonora, i múm mescolano voci eteree, beat glitch, campionamenti innovativi ed effetti onirici con strumenti tradizionali e non convenzionali. Attivi dal 1997, hanno dato vita a una delle formazioni più originali della scena musicale europea.



Giovedì 13 Novembre

STUDIO MURENA

Notturno è il nuovo album degli Studio Murena uscito venerdì 9 maggio per Island Records (Universal Music Italia), prodotto da Tommaso Colliva e anticipato dal singolo Jazzhighlanders. Con Notturno la band milanese si mette a nudo come mai prima d'ora e con la sua inconfondibile e innovativa miscela sonora, una perfetta fusione jazz e hardcore rap venata di elettronica.



Venerdì 14 Novembre

SARAFINE

Vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor Sarafine alias di Sara Sorrenti, è una cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. Nei brani di SARAFINE si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno, Trap, Drill, Pop. I testi, in italiano e inglese, e le melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni. Esprimono prepotentemente la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.



Lunedì 17 Novembre 2025

MARI FROES

Nota per il suo timbro profondo e delicato, riesce sempre a dare una forte identità alle sue composizioni ispirate alla Música Popular Brasileira (MPB), alla Bossa Nova e al Samba. La sua musica ha ottenuto riconoscimenti sia in Brasile che a livello internazionale, totalizzando oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, con una fanbase in continua crescita che conta 1,2 milioni di follower su Instagram e 1,9 milioni su TikTok. Grazie al suo autentico sound brasiliano, Mari continua ad affascinare il pubblico in tutto il mondo.



Martedì 18 Novembre 2025

GIO EVAN L’affine del mondo

Gio Evan, poeta, scrittore e cantautore, torna sul palco con il suo spettacolo "L'affine del mondo". Con il suo stile unico, tra musica e poesia, racconta la storia di un mondo costruito dall'affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull'importanza dell'ascolto e dell'armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni e promette una serata emozionante e indimenticabile.



Mercoledì 19 Novembre

ANDREA CERRATO

Chitarrista, cantante a cantautore. Dopo l’esperienza decennale in una band, Andrea Cerrato esordisce con il suo percorso solista. Sui propri social ottiene un grandissimo seguito, suonando parallelamente nei contesti più disparati. Pubblica 4 dischi spaziando tra pop, folk e cantautorato, sfruttando la semplicità come chiave per la profondità. Nel 2024 il suo primo tour nei club va sold-out, nel 2025 torna con nuova musica e nuovi concerti che lo vedranno attraversare tutta l’Italia.



Giovedì 20 Novembre

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE in tour

Dopo 15 anni fianco a fianco nella vita di tutti i giorni, i cantautori Letizia Cesarini e Giovanni Imparato - questi i loro nomi, entrambi figli della scena indie, con due carriere soliste alle spalle hanno deciso di unirsi anche nel lavoro, pubblicando Luna di miele dieci canzoni di un pop dolce e alternativo in cui si raccontano, a vicenda.