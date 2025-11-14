Alpignano: Judo, teatro e una camminata per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Alpignano promuove una serie di iniziative per il 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli eventi, patrocinati dalla Città Metropolitana di Torino, sono realizzati con le associazioni Kinesis Judo Alpignano, Associazione Calabresi per la Legalità e associazione Attività Produttive di Alpignano, Consulta per le donne.
Il programma:
"JUDO AL FEMMINILE - TECNICA, EQUILIBRIO E SICUREZZA PER IL CORPO E PER LA MENTE"
4 lezioni GRATUITE a partire da lunedì 10 novembre presso la Palestra polifunzionale via Migliarone 26
a cura dell'Associazione Kinesis asd Judo Alpignano - Info e iscrizioni: Maestro Nino Malpede 3471383534 - Maestro Enrico d'Abbene 3489243613
READING TEATRALE "L'ALTRA META' DEL CIELO"
Omaggio e memoria per tutte le donne vittime di violenza
A cura del Gruppo teatrale "Le luci e..."
Sabato 22 novembre alle 17:00 presso il Salone Cruto, via Matteotti 2, Alpignano.
Punto informativo del Centro Donna, sportello gestito da Arci Centro Donna
"FLASH MOB"
a cura della Consulta Donne Alpignano. Un papavero in ricordo di ogni vittima
Martedì 25 novembre ore 18:30 Piazza Caduti.
"LE RAGAZZE STANNO BENE. DONNE E CORPI IN LOTTA NEL CINEMA CONTEMPORANEO"
a cura dell'Associazione Culturale Elvira e AIACE Torino, promosso da Associazione Calabresi per la Legalità
Martedì 25 novembre alle 21:00 presso il Salone Cruto, via Matteotti 2, Alpignano.
Punto informativo del Centro Donna, sportello gestito da Arci Centro Donna
VETRINE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Dal 24 al 30 novembre
Le vetrine delle attività commerciali che aderiranno saranno allestite a tema.
"CAMMINATA IN ROSSO UNITI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"
a cura dell'Associazione Attività Produttive di Alpignano
Sabato 29 novembre alle 15:30 ritrovo in Piazza 8 Marzo e arrivo alla panchina rossa in Piazza Caduti.
Indossa anche tu qualcosa di rosso!
Punto informativo del Centro Donna, sportello gestito da Arci Centro Donna
Il programma completo sul sito comunale.