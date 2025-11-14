Il grande tennis conquista Torino: sabato 15 novembre festa in tutta la città



La settimana che ha portato a Torino e in Piemonte il grande tennis internazionale si avvicina al suo gran finale. In attesa delle ultime sfide sul campo dell’Inalpi Arena, che decreteranno il campione delle Nitto ATP Finals 2025, la città si prepara a vivere una grande festa collettiva, lunga un’intera giornata, all’insegna di sport, spettacolo e musica.

Sabato 15 novembre, torinesi e turisti potranno partecipare a un ricco programma di eventi che animeranno alcune delle location più iconiche e suggestive della città: dal Museo Egizio che ospiterà nella Galleria dei Re Open Machine Unplugged, al Museo Nazionale dell’Automobile, dove andrà in scena Una Notte al Mauto, dai Murazzi - con lezioni di Yoga, pilates fin dal primo pomeriggio, per proseguire fino a notte fonda con concerti live, dj set e stand-up comedy - alla Società Canottieri Esperia, teatro di un inedito torneo di tennis in notturna con partite flash, ideato da Samuel Romano. La città si trasformerà così in un grande palcoscenico diffuso, dove il tennis incontra la cultura e la creatività. Ad aprire simbolicamente la giornata e ad unire i diversi luoghi sarà una corsa podistica amatoriale di 7 e 10 km lungo le sponde del Po.

Domenica sera, alle OGR Torino, si terrà infine The Final Set, la grande festa di chiusura delle Nitto ATP Finals 2025.



PROGRAMMA - SABATO 15 NOVEMBRE

Museo Egizio

OPEN MACHINE UNPLUGGED

Via Accademia delle Scienze 6 - dalle 21.30

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/open-machine-unplugged-al-museo-egizio

In occasione di “Tennis Take over” il Museo Egizio apre le sue porte al pubblico in orario serale per accogliere un Open Machine completamente acustico nella sua magnifica Galleria dei Re. Una sperimentazione artistica tra musica e divulgazione per una performance unica in una formula inedita, con il pianoforte di Vittorio Cosma, l’arpa di Cecilia, le percussioni di Simone Padovani e le corde di chitarre e ukulele di Giovanni “Giuvazza” Maggiore. L’evento è curato da The Goodness Factory e Music Production in collaborazione con il Museo Egizio.

--

Museo Nazionale dell’Automobile

UNA NOTTE AL MAUTO

Corso Unità d’Italia 40 - dalle 19 alle 24 (ultimo accesso alle 23)

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/una-notte-al-mauto-2

Una serata firmata Club Silencio, tra arte, design e musica. Oltre alla collezione permanente, saranno visitabili le mostre “Ritorno al futuro. Prototipi di tempo” e “News from the Near Future”. La serata include la diretta della semifinale delle Nitto ATP Finals, proiezioni di visual design sul ledwall e selezione musicale a cura di Blue Groove. L’evento sarà arricchito da attività ludico-didattiche e di engagement legate al mondo del tennis.

--

Società Canottieri Esperia

TENNIS FLASH CUP

Corso Moncalieri 2 - dalle 19 alle 24

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/tennis-flash-cup

Nata da un’idea di Samuel - frontman dei Subsonica grande appassionato di tennis e testimonial dell’evento - la Tennis Flash Cup è un mix tra un torneo e un flash mob. Un evento amatoriale aperto a tutti, in collaborazione con Esperia Tennis Academy, dove i partecipanti potranno vivere un'esperienza ATP da protagonisti, giocando partite flash in 6 punti, scalando il ranking e puntando alla vittoria finale. Un modo originale e divertente per vivere il tennis da protagonisti, in un’atmosfera di festa e partecipazione.

--

Contrada Murazzi

7–10 KM RUN. DUE DISTANZE, UNA SOLA ENERGIA

Murazzi del Po Gipo Farassino 23 - dalle 11.00

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/7-10-km-run-due-distanze-una-sola-energia

Una corsa panoramica lungo il fiume Po per inaugurare la giornata. Dopo gli esercizi di riscaldamento e di mobilità sotto la guida di un professionista, ci sarà la partenza unica per il percorso di 7 e 10 km, con stretching finale di gruppo e rinfresco all’arrivo. Un’esperienza pensata per tutti: chi vuole mettersi alla prova e chi vuole semplicemente correre in compagnia, in collaborazione con Associazione Murazzi del Po in collaborazione con RUN4FUN.



HATHA YOGA PER TUTTI

Dalle 16.00 alle 17.00

Lezione con Daniele Ferraro, insegnante e fondatore di Pure Love Yoga, in collaborazione con Associazione Murazzi del Po e Pure Love Yoga.





ODAKA YOGA

Dalle 17.15 alle 18.15

Lezione con Alessandro Besso, insegnante di Pure Love Yoga, in collaborazione con Associazione Murazzi del Po e Pure Love Yoga.

--

Capodoglio Murazzi

CIAO. DISCOTECA ITALIANA LIVE DJSET

Murazzi del Po Gipo Farassino 37 - dalle 19.00 alle 22.30

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/ciao-discoteca-italiana-live-djset

Un collettivo che prendendo spunto da elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore, rielabora il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità.

ULTRASUONI. SPILLER + GIORGIO VALLETTA & RICKY GU + REDROB

Dalle 22.30 alle 04.00

Prenotazioni:

https://turismotorino.org/it/visita/eventi/ultrasuoni-spiller-giorgio-valletta-and-ricky-gu-redrob

La serata made in Capodoglio curata da Giorgio Valletta (C2C, Radio Raheem) e Dario Consoli, dedicata alle novità più interessanti della scena dance ed elettronica. Ospite di questa edizione è Cristiano Spiller, dj e produttore discografico veneziano, arrivato in cima alle classifiche in Italia e all’estero con il brano Groovejet (If This Ain’t Love) con Sophie Ellis-Bextor, e autore tra gli altri anche del pezzo electro-funk Cry Baby, remixato dai Röyksopp e divenuto un classico downtempo. A scaldare il dancefloor il back to back tra Giorgio Valletta e Ricky Gu, pronti a spaziare dalla house alla disco e al funk, dalla acid-house alla Detroit techno e a far ballare fino alla fine della notte RedRob, dj e produttore musicale.

--

Magazzino sul Po

YOKA (TECHNO YOGA) OPEN DAY

Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18 - dalle 18.30 alle 20

Un’esperienza che unisce yoga e musica elettronica, trasformando la lezione in un rituale collettivo immersivo. Un momento per ritrovare equilibrio e energia, dove il respiro e il movimento si fondono con il ritmo della musica.



TORINO COMEDY LOUNGE – SHAME ON MIC SPECIAL

Dalle 20.30 alle 21.30

Prenotazioni:

https://turismotorino.org/it/visita/eventi/torino-comedy-lounge-shame-on-mic-special

Una serata speciale di stand up comedy con Giovanni Neri e Gemma Grimoldi, per uno show dal vivo, diretto e senza filtri. Un evento a cura del Torino Comedy Lounge.



MARMELLATA JAM - TENNIS EDITION

Dalle 22 alle 00.30

Prenotazioni:

https://turismotorino.org/it/visita/eventi/marmellata-jam-tennis-edition

Una jam session sperimentale che mescola e avvicina arti, tecniche, stile e messaggi differenti tra di loro, per creare una relazione espressiva con il pubblico tramite un contesto che susciti chimica tra i performer.



FUNKOOL (VINYL SET)

Dalle 00.30 alle 06.00

Prenotazioni:

https://turismotorino.org/it/visita/eventi/funkool-vinyl-set

La crew napoletana Funkool propone un viaggio in vinile tra funk, soul, disco e rare groove, per chiudere la notte con energia e groove autentico.

--

Vermoutheria Peliti’s

SUB AUD LIVE SET

Murazzi del Po Gipo Farassino 31, dalle 21.30 alle 23.00

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/sub-aud-live-set

Un coinvolgente live set elettro-acustico tra breakbeat, chill e lo-fi house con Luca Romeo (sampler e suoni), Enrico Allavena (trombone) e Luigi Giotto Napolitano (tromba).



DISCOLICIOUS BY MADAME SOLEIL

Dalle 23.00 alle 02.30

Prenotazioni: https://turismotorino.org/it/visita/eventi/discolicious-by-madame-soleil

Un viaggio sonoro tra French Touch, Italo Disco, Soulful House e funky vibes, con la selezione raffinata di Madame Soleil, per chiudere la giornata con stile e vibrazioni positive.

--

Edit Porto Urbano

EXPRESS YOUR SOUL BY MIKE GENERALE - DJ SET

Murazzi del Po Gipo Farassino 15 - dalle 22.00 alle 02.00