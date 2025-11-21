 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 21 novembre 2025, 10:20

Corso gratuito per over 60: “Impara a usare al meglio il tuo smartphone”

Giovedì 4 e 11 dicembre, corso gratuito per over 60 con il progetto Senior Civico presso la Circoscrizione 5

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Prosegue il corso gratuito dedicato agli over 60 per imparare a utilizzare al meglio smartphone e strumenti digitali, promosso dall’Amministrazione comunale di Torino in collaborazione con Arci e il progetto Senior Civico.

I prossimi due incontri si terranno giovedì 4 e giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 10 alle ore 12, presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 5, al 2° piano del Centro Civico di Via Stradella 192.

Il corso, condotto da volontari e volontarie del progetto Senior Civico, affronterà temi pratici come: l’utilizzo base dello smartphone, accesso ai servizi online tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), navigazione sui portali della Pubblica Amministrazione, gestione sicura di email e posta elettronica certificata e consigli e buone pratiche per la vita digitale quotidiana.

L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento sociale, offrendo agli anziani la possibilità di rimanere cittadini attivi, condividendo competenze ed esperienze.

Accesso libero e diretto, fino a esaurimento posti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium