Corso gratuito per over 60: “Impara a usare al meglio il tuo smartphone”

Prosegue il corso gratuito dedicato agli over 60 per imparare a utilizzare al meglio smartphone e strumenti digitali, promosso dall’Amministrazione comunale di Torino in collaborazione con Arci e il progetto Senior Civico.

I prossimi due incontri si terranno giovedì 4 e giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 10 alle ore 12, presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 5, al 2° piano del Centro Civico di Via Stradella 192.

Il corso, condotto da volontari e volontarie del progetto Senior Civico, affronterà temi pratici come: l’utilizzo base dello smartphone, accesso ai servizi online tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), navigazione sui portali della Pubblica Amministrazione, gestione sicura di email e posta elettronica certificata e consigli e buone pratiche per la vita digitale quotidiana.

L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento sociale, offrendo agli anziani la possibilità di rimanere cittadini attivi, condividendo competenze ed esperienze.

Accesso libero e diretto, fino a esaurimento posti.