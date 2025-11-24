Puledro di 8 mesi predato dai lupi a Vigone

Il puledro aveva 8 mesi ed è stato aggredito da un branco di lupi. La prima predazione del genere a Vigone, che da giorni sta facendo discutere. Il fatto è successo nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, all’allevamento di Cascina D’Asti del Grifone, lungo la Provinciale per Pinerolo.

“Il ragazzo che se ne occupa se n’è accorto la mattina, quando ha visto un cavallo senza vita nel paddock – racconta Jacopo Brischetto, titolare dell’allevamento – Abbiamo segnalato l’accaduto al sindaco, ai carabinieri forestali e alla Città metropolitana di Torino. Probabilmente sono entrati dal lato opposto a quello della Provinciale, dove passa il Lemina”.

Da tempo si parla di avvistamenti di lupi nella pianura pinerolese, ma tra gli allevatori di cavalli non era mai stata segnalata un’aggressione e questo fatto ha destato preoccupazione: “Non ce lo aspettavamo. È capitato a noi, ma poteva capitare a un altro. Penso e spero che sia un caso isolato, perché il cavallo aveva solo 8 mesi, è difficile che i lupi aggrediscano quelli più grandi – spiega Brischetto – In ogni caso stiamo correndo ai ripari velocemente. Chi si occupa degli animali, fa dei controlli notturni, con una torcia potente, poi stiamo mettendo reti elettrificate più basse e complete e dissuasori luminosi e acustici”.