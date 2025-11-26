Da Pinerolo a Rivoli, si fingevano tecnici del gas e derubavano gli anziani: in manette rom

In manette una coppia di rom, di 36 e 41 anni, che truffavano e derubavano gli anziani in provincia di Torino. I due sono fortemente sospettati di aver commesso, fra il marzo 2024 e il marzo 2025, otto furti aggravati nelle abitazioni di pensionati nei comuni di Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Rivoli.

Finti tecnici del riscaldamento

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile, ha avuto inizio nei mesi scorsi a seguito dell’analisi della dinamica di alcuni colpi effettuati con il medesimo modus operandi. Finti tecnici dell’impianto di riscaldamento, dichiarando di dover effettuare un controllo sui termosifoni o sulle tubazioni dell’acqua, riuscivano ad accedere all’interno delle abitazioni degli anziani derubandoli così dei loro averi.

52mila euro di refurtiva

Le attività infoinvestigative svolte sul territorio dagli operatori di polizia hanno consentito di individuare i “veicoli da lavoro” dei due malviventi, specialisti in truffe e furti ai danni di anziani. I poliziotti hanno così individuato i presunti responsabili e a ha contestato loro 8 episodi, con valore dei beni sottratti quantificabile in circa 52.000 euro tra gioielli e contanti. Oggetti aventi anche un rilevante valore affettivo per le vittime.