Volley A1/F: rivoluzione alla Monviso Volley, esonerato coach Marchiaro

Si interrompe un rapporto di sette anni, tra traguardi storici e difficoltà

(Foto di Christian Bosio)

"La Società Monviso Volley, dopo un’attenta e sofferta valutazione, comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Michele Marchiaro". Inizia con queste parole il comunicato che annuncia l'esonero del coach dopo 7 anni.

Marchiaro ha segnato la storia del club con la clamorosa promozione in A1 e la salvezza l'anno seguente. Tre stagioni fa era stato raggiunto anche un sesto posto storico. Nelle ultime due, però, la squadra ha faticato, malgrado gli investimenti e le aspettative. Quest'anno, poi, la squadra ha solo 10 punti in 13 partite e lo spettro di una retrocessione non è lontano.

A provare a dare la scossa sarà Peppe Nica, allenatore della squadra di B2, che guiderà la squadra sino a fine campionato.

Marco Bertello

