Giulio Base confermato alla guida artistica del Torino Film Festival 2026

Il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema - presieduto da Enzo Ghigo e formato da Gabriele Molinari (vicepresidente), Alessandro Bollo, Paolo Del Brocco e Elisa Giordano - facendo seguito al bando triennale del febbraio 2023, ha deliberato il rinnovo a Giulio Base quale direttore artistico del Torino Film Festival edizione 2026.
