28 novembre 2025, 18:32

Giulio Base confermato alla guida artistica del Torino Film Festival 2026

Il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema rinnova l’incarico al regista

Il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema - presieduto da Enzo Ghigo e formato da Gabriele Molinari (vicepresidente), Alessandro Bollo, Paolo Del Brocco e Elisa Giordano - facendo seguito al bando triennale del febbraio 2023, ha deliberato il rinnovo a Giulio Base quale direttore artistico del Torino Film Festival edizione 2026.

Comunicato stampa

