Volley A1/F: la Monviso Volley torna in campo senza Marchiaro

Inizia a essere una di quelle gare da dentro o fuori. Domani, domenica 30 novembre, alle 15,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, la Wash4green Monviso Volley ospita la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le marchigiane sono reduci da una sconfitta cocente in coppa e sono ottave in campionato, ma con soli 3 punti in più della Monviso. Una posizione di classifica al di sotto delle aspettative. Come al di sotto delle aspettative è il penultimo posto della società del Pinerolese. Una posizione che, in settimana, è costata l’esonero al coach Michele Marchiaro. Ora la squadra e il nuovo allenatore Peppe Nica dovranno invertire la rotta, per uscire dalle pericolose sabbie mobili di fondo classifica.