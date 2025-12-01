Sotto18 Film Festival: 200 film in programma per l'edizione numero 26

Calato il sipario sul Torino Film Festival, come da tradizione, si alza quello sul Sotto18 Film Festival, dedicato alla creatività dei più giovani.

Giunto alla sua 26esima edizione si svolge a Torino dal 10 al 15 dicembre e quest’anno porta con sé uno slogan evocativo: “Non fidarti di nessuno al di sopra dei trent’anni”.

Appuntamento dal 10 al 15 dicembre

“Per rimarcare la volontà del Festival di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, da quest’anno ci accompagna una nuova grafica: S18+ diventa un simbolo distintivo che ricorda come l’anima di questa manifestazione siano gli under 18, senza escludere perÚ la fascia 18+, grazie a una selezione di titoli che raccontano i giovani e la loro visione del mondo, fungendo anche da vetrina per i registi emergenti” spiegano i direttori Cristina Colet ed Enrico Verra.

Il cartellone presenta quest’anno un totale di 200 film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 115 per tutto il pubblico, 63 selezionati nel Concorso nazionale delle Scuole (realizzati dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie, Secondarie di I e II grado) e 22 nel programma riservato alle Scuole.

Le proiezioni si terranno al Cinema Massimo, mentre gli eventi collaterali al Museo del Cinema.

Come sempre, i titoli si distribuiscono in molteplici sezioni. Espressione diretta della vitalità e della molteplicità di registri con cui il cinema racconta oggi l’universo giovanile, la sua forza e le sue risorse inaspettate, il Premio Generazione Futura, Premio Giovanni Volpi, That’s animato!, Campus in corto, Sotto18 Off e La Notte dei corti.

Film d'apertura Le Bambine delle sorelle Bertani

Film di apertura del Festival, ambientato nella Ferrara degli anni 90, Le bambine, diretto dalle sorelle Bertani, è un racconto di formazione al contrario, in cui le tre giovanissime protagoniste fronteggiano l’immaturità e l’egoismo dei grandi.

Tra gli eventi speciali Sotto18+ ospita in quest’edizione per la prima volta la tappa torinese della rassegna itinerante Best of Cannes, appuntamento dedicato all’eccellenza creativa internazionale. Nel corso dell’evento sarà presentata una selezione dei lavori che hanno lasciato il segno all’ultimo Cannes Lions International Festival of Creativity.

Per info e programma completo: https://www.sottodiciottofilmfestival.it/