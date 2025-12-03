“Che ruolo hanno i soldi nella tua vita?”: incontro gratuito al Pink Coworking

Torino si prepara a un appuntamento aperto a tutte e tutti sul tema del denaro, della libertà e delle scelte personali. Venerdì 12 dicembre alle 12.30, presso il Pink Coworking di via Bertolotti 10, si terrà un incontro libero e gratuito dal titolo provocatorio: “Che ruolo hanno i soldi nella tua vita?”.

Denaro, pressione e libertà

L’iniziativa invita i partecipanti a riflettere su come il denaro influenzi le decisioni quotidiane, i progetti futuri e il benessere psicologico. “Ti senti libero o libera di decidere… o a volte senti che il denaro ti limita, ti condiziona, ti mette sotto pressione?” recita l’invito, stimolando un dialogo aperto e senza giudizi su un tema spesso considerato delicato.

Un momento di confronto

L’incontro si propone di offrire uno spazio di ascolto e confronto, in cui discutere esperienze personali e strategie per gestire meglio il rapporto con il denaro. La partecipazione è completamente libera e gratuita, con l’obiettivo di creare un momento di scambio costruttivo tra cittadini e cittadine interessati al tema.