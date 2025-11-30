Prende forma la pista ciclabile di corso Maroncelli: "Contrasterà la malasosta"

Comincia a prendere forma la nuova pista ciclabile di corso Maroncelli, a Nizza Millefonti, arteria considerata strategica per la mobilità dolce della zona sud di Torino. Il tracciato, che parte da corso Unità d’Italia e costeggia con doppio senso di marcia il Palazzo del Lavoro, raggiungerà l’angolo di corso Maroncelli interno passando alle spalle della fermata dell’autobus numero 2 del Gtt. Il passo successivo sarà scavalcare il ponte e ricongiungersi con la ciclabile di corso Traiano dopo la rotonda di corso Caio Plinio.

Proprio questo ultimo punto resta, però, un grosso punto interrogativo. All'altezza del cavalcavia, infatti, il marciapiede si ridimensiona parecchio. Da non escludere, dunque, un eventuale passaggio della ciclabile sul marciapiede.

Sosta regolare

Attualmente, la pista manca della segnaletica orizzontale e verticale, fondamentale per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. Ma l’intervento in corso d'opera su corso Maroncelli servirà soprattutto a contrastare la malasosta, fenomeno che aveva portato le auto a parcheggiare a bordo alberata. Oggi questa opzione non sembra più percorribile: la sosta dei veicoli, infatti, è stata arretrata per la creazione della pavimentazione color bordeaux riservata alle due ruote.

L'interpellanza

Sulla nuova pista (e su quella di corso Giambone) presenteranno un'interpellanza i consiglieri della Lega della Circoscrizione 8, Claudia Amadeo, Stefano Delpero e Gerardo Mancuso. L'obiettivo è capire perché non sia mai stata valutata la possibilità di realizzare una pista ciclabile promiscua sui marciapiedi dei corsi in oggetto, sfruttando la larghezza di circa quattro metri, "anziché investire in un’infrastruttura costosa e poco utilizzata".