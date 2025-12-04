Luci, bancarelle, gonfiabili: tutto pronto a Trofarello per il via degli eventi natalizi

E' tutto pronto a Trofarello per festeggiare il Natale insieme a tutta la cittadinanza. L’appuntamento principale sarà domenica 14 dicembre, in piazza Primo Maggio a partire dalle ore 9, con il Villaggio di Babbo Natale, bancarelle, gonfiabili, attrazioni per i più piccoli e la presenza delle associazioni locali. Sarà possibile pranzare grazie agli alpini e gustare cioccolata calda e vin brulè: una domenica pensata per condividere lo spirito del Natale e ritrovarsi insieme a fare festa.

Sabato 6 l’inaugurazione del Presepe meccanico

Il programma degli eventi prenderà il via già sabato 6 dicembre alle ore 15.30 con l’inaugurazione del Presepe evangelico meccanico, che quest’anno compie vent’anni di storia. Un vero gioiello custodito nella chiesetta di San Giuseppe, che ogni anno si arricchisce di nuovi meccanismi e statuine. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera ci saranno le luminarie e una grande novità: la proiezione della facciata della chiesa di San Giuseppe, che per la prima volta illuminerà la chiesetta. Un’innovazione assoluta per Trofarello, segno della volontà di rendere il Natale sempre più vivo e magico.

L’assessore alle manifestazioni Beppe Scaglia, nel ringraziare la Pro Loco e la presidente Pina Rizzi per la collaborazione e l’impegno, rinnova l’invito a tutti i cittadini a partecipare ai numerosi appuntamenti in calendario, a visitare il presepe e a vivere il Villaggio di Babbo Natale, godendo di qualche ora di spensieratezza insieme. Scaglia ha inoltre voluto ringraziare le associazioni coinvolte, tra cui alpini, Croce Rossa e Protezione Civile, oltre ai vigili urbani, agli uffici comunali e all’Arma dei Carabinieri, che stanno lavorando per la realizzazione dell’evento. La scelta di introdurre la proiezione della facciata della chiesa di San Giuseppe alle luminarie rappresenta un ulteriore passo per rendere più bella e suggestiva la festa.

Il sindaco Napoletano: "Essere presenti in tanti"

Il sindaco Stefano Napoletano dà appuntamento a tutti per il Natale, sottolineando come questo periodo dell’anno sia un’occasione per stare insieme con gli affetti più cari e ritrovare la vera gioia nello stare in comunità. “Spero di vedere tanti cittadini durante gli appuntamenti – ha dichiarato – sarà un bel modo per scambiarci gli auguri. Il mio grazie va a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione, a conferma di quanto il nostro paese sia vivo e con la voglia di stare insieme”.