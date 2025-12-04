Restyling delle passerelle pedonali in legno, via ai cantieri entro fine anno

Dopo mesi di attese, segnalazioni e disagi, le passerelle pedonali in legno di corso Rosai e corso Gamba si avvicinano finalmente a una fase di restyling complessivo. I cantieri, fanno sapere dagli uffici tecnici comunali, dovrebbero essere avviati entro la fine dell’anno.

A ricordare quanto il territorio abbia sofferto le criticità della struttura è il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna. “Quella di corso Rosai è rimasta chiusa sei mesi, con disagi evidenti per chi la utilizza ogni giorno. Fortunatamente il 17 novembre è stata riaperta dopo i primi interventi di manutenzione. Ora sono stati stanziati i fondi anche per il restyling della passerella di corso Gamba e per ulteriori opere sempre su corso Rosai”.

Una parte dei problemi riguarda la presenza di clochard sotto le passerelle, con situazioni di degrado già affrontate con interventi di pulizia e sanificazione insieme ad Amiat e agli uffici competenti. In passato si era verificato anche un incendio che aveva ulteriormente compromesso la sicurezza della struttura.

Il Comune: “Materiali introvabili, ecco perché i lavori si sono allungati”

Dal settore Ponti e Vie d’Acqua spiegano che la chiusura della passerella di corso Rosai, avvenuta a febbraio, è stata decisa dopo aver rilevato problematiche strutturali. “Quando l’impresa è intervenuta - chiarisce il Comune -, ci siamo accorti che servivano lavorazioni diverse dal previsto, e soprattutto materiali non disponibili sul mercato. Questo ha comportato rallentamenti inevitabili. A settembre sono arrivati ulteriori fondi e il 17 novembre abbiamo potuto riaprire con un ripristino provvisorio”.

Il materiale necessario per sostituire i tavolati delle tre rampe in legno, fanno sapere dagli uffici tecnici, dovrebbe arrivare la prossima settimana: il cantiere partirà subito dopo. Entro fine anno gli interventi dovrebbero essere conclusi o in fase avanzata.

Sicurezza, degrado e attività illecite

Dal territorio arrivano anche richieste più incisive. Il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, aveva già segnalato problemi come roghi di origine ignota e ingombranti abbandonati da mesi: “Servono interventi per contrastare le attività illecite che gravitano attorno alle passerelle. Più illuminazione, chiusura notturna e installazione di telecamere”.

Sulla stessa linea il capogruppo di Forza Italia, Walter Caputo: “Le passerelle necessitano di interventi urgenti. La sera sono spesso rifugio di clochard e spacciatori che nascondono la droga”.

L’ingegner Amerigo Strozziero, del settore Ponti e Vie d’Acqua, annuncia che verrà fatto un confronto con Iren per potenziare l’illuminazione.

50mila euro per sostituire tutti i tavolati

Il pacchetto lavori sulle sei rampe ha un costo complessivo di circa 50 mila euro. Tra gli interventi previsti: il ripristino delle parti ammalorate, la sostituzione dei tavolati in legno - in alcuni punti carbonizzati dai frequenti incendi - e la messa in sicurezza delle zone più deteriorate. Con l’arrivo dei materiali, il restyling sarà finalmente realtà.