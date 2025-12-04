Balôn e Porta Palazzo cambiano volto: nuove asfaltature e alberi grazie al PinQua

Prosegue la trasformazione del Balôn e di Porta Palazzo, dove in questi giorni sono giunti a conclusione alcuni interventi chiave nell’ambito del programma nazionale PinQua per la rigenerazione urbana.

Nuovo asfalto e nuovi alberi

Le vie Noè, Porporati, Pisano e Priocca sono state oggetto di un intervento di riasfaltatura completo, volto a migliorare sicurezza, percorribilità e qualità dello spazio pubblico.

Oltre al nuovo manto stradale, sono stati messi a dimora nuovi alberi, un tassello importante in un’area molto frequentata e fortemente urbanizzata.

“Una città più vivibile nasce dai piccoli grandi passi - sottolineano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e la coordinatrice all'Ambiente, Marta Sara Inì -, strade più sicure, più verde e spazi pubblici che migliorano la qualità della vita di tutte e tutti”.

Aree gioco rinnovate in corso Cadore e Pallanza

Interventi anche per i più piccoli. L’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 è infatti intervenuto nelle aree gioco di corso Cadore e corso Pallanza, sostituendo le pavimentazioni ormai ammalorate e mettendo in sicurezza gli spazi.

“Siamo felici che i bambini e le bambine possano tornare a giocare con una pavimentazione nuova. Abbiamo eseguito anche la manutenzione dei giochi, restituendo aree più sicure e accoglienti” conclude Inì.

I lavori rientrano in un percorso più ampio di riqualificazione del quartiere, con interventi che stanno interessando strade, spazi verdi e ambiti di socialità. Il progetto PinQua, in particolare, punta a migliorare vivibilità, sostenibilità e inclusione, andando a intervenire su diversi livelli: mobilità, decoro, sicurezza urbana e servizi.