Ad Aurora il Natale parla ai bambini: inaugurato il presepe di quartiere [FOTO]

Il quartiere Aurora ha inaugurato il suo Natale di comunità con l’ottava edizione del “Presepe di Aurora”, quest’anno dedicato al tema “Per un Natale di Pace, ripartiamo dai Bambini”. L’appuntamento, organizzato dal Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, si è svolto oggi pomeriggio nel suggestivo giardino Cardinale Pellegrino, in piazza Borgo Dora, alla presenza di residenti, volontari e rappresentanti delle realtà associative del territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Giardino Pellegrino e il Sermig, ha trasformato il giardino in uno spazio simbolico di incontro e riflessione, con una rappresentazione della Natività che richiama l’importanza dei più piccoli come custodi del futuro e promotori di speranza. Il presepe, frutto di un lavoro collettivo e partecipato, rimarrà visitabile per tutto il periodo delle festività. E anche oltre: fino al 10 gennaio.

Si tratta di un presepe particolare, che richiama al lungo lavoro di integrazione in corso nel quartiere Aurora.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 7, che ha riconosciuto il valore sociale e culturale dell’evento, capace di unire arte, tradizione e impegno civico. “In questo giardino è attivo da tempo un patto di collaborazione - così il presidente del Ccqa, Gioacchino Perri -, che funziona solo grazie all’impegno di tutti. Oggi siamo qui per inaugurare un presepe che è stato realizzato con un tema specifico: ripartire dai nostri bambini. Ecco, noi dovremmo guardare il mondo con gli occhi di un bambino, soprattutto nel nostro borgo i ragazzini non vedono differenze di razza e non vedono territori da occupare ma solo amore e solidarietà”.

All’evento anche gli assessori, Carlotta Salerno e Rosanna Purchia, il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e i coordinatori Marta Sara Inì, Silvio Sabatino e Sol Ninni. Oltre a Don Marco del Sermig che ha benedetto il presepe. “Quello di Aurora - ha commentato Salerno -, è insieme a Barriera di Milano un pezzo di territorio che seguiamo con grande attenzione. E l’impegno messo dai cittadini dimostra come come questi quartieri meritino di essere vissuti e tutelati”.

“La Città sta investendo molto sul territorio della 7 - così il presidente Deri -. Si tratta di una zona che, non lo neghiamo, ha problemi ma che quest’anno può vantare un numero di luci di Natale e luci di artista altissimo. Solo il centro ne ha di più”.