In Circoscrizione 6 il Natale si accende davanti al San Giovanni Bosco

Un pomeriggio dedicato allo spirito delle feste: la Circoscrizione 6 ha invitato residenti, famiglie e commercianti a partecipare allo scambio di auguri natalizi che si terrà martedì 10 dicembre 2024 alle ore 17, davanti all’albero illuminato allestito di fronte all’ospedale San Giovanni Bosco.
All’iniziativa prendono parte il presidente Valerio Lomanto e i consiglieri della Circoscrizione, pronti a incontrare la cittadinanza per condividere un momento semplice ma sentito in vista delle festività. L’albero acceso diventa il simbolo di un quartiere che vuole rafforzare i legami, valorizzare gli spazi comuni e creare occasioni di vicinanza.
“Ritrovarsi attorno all’albero significa ribadire il valore della comunità”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come l’appuntamento punti a diventare una tradizione annuale capace di unire residenti di età e storie diverse. Un gesto simbolico, ma importante, per inaugurare insieme il clima natalizio e il periodo delle feste.