Da Santa Lucia alla Befana, la Circoscrizione 6 celebra il Natale

La magia del Natale arriva anche quest’anno in Circoscrizione 6, dove le vie di Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo e Villaretto si accenderanno grazie alle luminarie natalizie, portando calore e gioia a cittadini di tutte le età. L’iniziativa, curata dal centro civico, non è solo un addobbo: è un vero e proprio augurio di speranza e condivisione che attraversa il territorio.

“Con Natale alla 6 rinnoviamo un impegno che per noi è fondamentale - spiega il presidente del centro civico, Valerio Lomanto -, rendere il nostro territorio più accogliente, vivo e unito durante le festività. Anche quest’anno abbiamo finanziato le luminarie natalizie per portare calore e bellezza nelle vie dei nostri quartieri e offrire un segno di speranza a tutta la comunità”. Costruendo un programma ricco di musica, momenti di incontro, iniziative per le famiglie e appuntamenti solidali. “È un modo - continua Lomanto -, per valorizzare i nostri luoghi, sostenere le associazioni del territorio e creare occasioni di partecipazione che rafforzino il senso di comunità”.

Si parte il 7

Un dicembre pieno di iniziative, laboratori, spettacoli e momenti conviviali che accompagneranno i cittadini fino all’arrivo del nuovo anno… e oltre.

Si parte 7 dicembre alle 16, quando l’Associazione trepertrè accoglierà i più piccoli in Via delle Querce 23/bis per il laboratorio “Letterina di Babbo Natale”, un pomeriggio creativo dedicato a scrivere e spedire i desideri più speciali.

Il 13 dicembre, dalle 9 alle 19, la biblioteca civica Primo Levi di Via Leoncavallo 17 ospiterà la “Festa d’inverno, aspettando il Natale”: una giornata ricca di attività e iniziative pensate per vivere l’atmosfera delle feste tra letture, incontri e laboratori tematici.

Il giorno successivo, 14 dicembre alle 12.30, l’associazione Presenza Solidale OdV invita al tradizionale pranzo di Natale presso il Centro Spazio Anziani di via Anglesio 25, impreziosito da intrattenimento musicale e dall’immancabile tombolata.

Gli eventi proseguono il 16 dicembre, in serata, con la cena amicale dell’Asd Marchesa – sport, cultura e solidarietà, un’occasione per scambiarsi gli auguri e rafforzare il senso di comunità.

Domenica 17 dicembre alle 15.30, l’associazione Centrodonna Rita Ferraris Torino accoglierà il pubblico alla cascina Marchesa di corso Vercelli 141 per una tombolata festosa e un brindisi aperto a tutti: l’ingresso è libero.

Il villaggio di Babbo Natale

Il 21 dicembre sarà una data particolarmente ricca. Alle 16, l’associazione trepertrè allestirà il Villaggio di Babbo Natale nella palestra della Chiesa San Pio X in via dei Pioppi 15: ad attendere i bambini, doni, spettacoli e naturalmente la visita di Babbo Natale. Alle 17.30, invece, l’EcoMuseo Nesta – da Libere Gabbie proporrà “La notte più lunga” in via San Gaetano da Thiene 6, una lezione-spettacolo dedicata alle tradizioni del solstizio d’inverno. Per partecipare è richiesta la prenotazione sul sito dell’associazione.

Il clima natalizio prosegue al centro anziani Pertengo, che organizza tre appuntamenti: il 24 dicembre, dalle 15 alle 18 auguri di Natale con rinfresco, musica e ballo. Il 27 dicembre, sempre 15-18: un pomeriggio in compagnia con attività ricreative. Infine il 31 dicembre, dalle 20 a mezzanotte (con proseguimento fino alle 3 del 1° gennaio): Festa di Capodanno con cenone, rinfresco e balli.

Sempre la notte di San Silvestro, 31 dicembre dalle 21, l’associazione Insieme Torino e l’associazione Amece invitano la comunità alla sala polivalente di via Leoncavallo 23 per il “Capodanno Insieme”, festa aperta fino alle 3 del mattino.

Il presepe meccanico

Da 22 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’Opera Michele Rua apre le porte del suo Oratorio di via Paisiello 44 per il tradizionale presepe meccanico, il presepe artistico e la mostra di presepi: visitabile nei festivi al mattino e al pomeriggio, e nei feriali nel pomeriggio.

Sempre l’Associazione Presenza Solidale OdV chiuderà il 2024 con un cenone di San Silvestro presso il Centro Spazio Anziani di via Anglesio 25. A chiudere il lungo periodo delle feste sarà infine il centro anziani Pertengo con la Festa dell’Epifania, il 6 gennaio 2026 dalle 15 alle 18, tra rinfresco, musica e ballo.