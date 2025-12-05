Asti e la magia del Natale: mercatini e degustazioni con eccellenze del territorio fino al 21 dicembre

Il Natale ad Asti brilla tra eccellenze e tradizioni . Fino al 21 dicembre piazza Alfieri ospita i “Gioielli del Territorio”, la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali.

Accanto al Magico Paese di Natale, con le sue 140 casette di legno dedicate all’artigianato, ai prodotti tipici e alle eccellenze gastronomiche, la manifestazione unisce gusto, artigianato e suggestione in un’unica grande cornice che fa brillare la città fino alle feste.

La rassegna è organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con A.T.A.M. (Associazione Trifulau Astigiani e Monferrini) e con il contributo di Confcommercio, CNA, Asti Agricoltura e Coldiretti – Campagna Amica

Rasero: “Asti cresce e si fa conoscere nel mondo”

Durante l’inaugurazione, il sindaco Maurizio Rasero ha ricordato come il percorso iniziato nel 2017 stia portando risultati concreti: “In questi anni abbiamo lavorato per costruire un’offerta turistica di qualità, capace di unire la nostra identità locale con una visione moderna. Oggi Asti è una città che attira visitatori da tutta Italia e dall’estero, e il Natale è diventato un momento di grande richiamo, con numeri da record e un entusiasmo contagioso.”

Degustazioni e tradizioni: il Palatartufo

lI fulcro della manifestazione è il Palatartufo, una tensostruttura trasparente in piazza Alfieri, progettata per ospitare turisti e pubblico per degustare e acquistare cibi e prodotti enogastronomici del territorio. La struttura è dotata di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, oltre ad arredi specifici per garantire il massimo comfort ai visitatori.

Per sei fine settimana consecutivi, il Palatartufo offre degustazioni e piatti tipici: risotti, tajarin e carni al tartufo bianco, accompagnati dai grandi vini del territorio. Non mancheranno i dolci della tradizione – dal bunet alla torta di nocciole, fino al panettone con zabajone – a completare un viaggio tra i sapori che raccontano l’anima autentica del Monferrato.

Un dicembre denso di emozioni

Fino al 21 dicembre, ogni weekend sarà un’occasione per vivere la città in un’atmosfera di festa. Piazza Alfieri si farà teatro del gusto, del profumo e della magia del Natale, accogliendo migliaia di visitatori tra bancarelle, degustazioni e spettacoli.

Asti, ancora una volta, si conferma città del tartufo, del vino e dell’accoglienza, pronta a offrire ai suoi ospiti una stagione da ricordare.

I Gioielli del Territorio dal 14 novembre al 21 dicembre 2025



Giorni di apertura

Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 Dicembre

Venerdì 12 sabato 13 e domenica 14 Dicembre

Venerdì 19 sabato 20 e domenica 21 Dicembre



Orari

Venerdì dalle 10 alle 20

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

Per informazioni: