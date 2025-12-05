Rivoli si veste a festa: torna il Villaggio di Babbo Natale

Da oltre vent’anni, ormai, Natale a Rivoli è Il Villaggio di Babbo Natale, tra i primi nel suo genere nati in Italia e ad ingresso gratuito. Per la sua ventiduesima edizione, il Villaggio è pronto ad accogliere famiglie e bambini nel mese più magico dell’anno, tutti i giorni, dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tra luci, attrazioni, tradizioni e momenti di festa.

Piazzale Mafalda di Savoia, il punto più panoramico della città, ospiterà anche quest’anno la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale e i laboratori artistici per bambini ad ingresso gratuito, da sempre il punto di forza di questo evento. I laboratori si svolgeranno negli spazi del Castello, a cura dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Per l’occasione i visitatori del Villaggio potranno accedere al Museo con un biglietto d’ingresso agevolato.

"Una vera tradizione"

“Il Villaggio di Babbo Natale è una delle tradizioni più amate dai rivolesi e ogni anno sappiamo quanto bambini e famiglie lo attendano. Negli ultimi due anni abbiamo scelto di farlo crescere, ampliandone gli spazi e portando la Casa di Babbo Natale al Castello, per offrire un’esperienza ancora più ricca, bella e accessibile - dichiara il sindaco Alessandro Errigo - Rivoli conferma così la sua vocazione a essere una città viva e accogliente, capace di valorizzare le proprie eccellenze e di unire cultura, territorio e comunità. Vedere così tante realtà collaborare per creare magia in città è il segno più concreto della Rivoli che vogliamo costruire: una città che accoglie e che sa regalare meraviglia a chi la vive e a chi viene a scoprirla”.

“Sempre maggiore la sinergia con le realtà del territorio per creare un programma ricco che coinvolge molte aree della città - dichiara Simona Pravato direttrice del Consorzio TurismOvest – dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli con i suoi laboratori artistici, all’animazione e agli allestimenti curati dai negozi, dalle gallerie, dai Soci del nostro Consorzio e dalle tante associazioni che ringrazio”.

Tanti i luoghi coinvolti dalla magia delle feste per creare un percorso ricco di meraviglia e scoperta. Dal cuore del centro storico al suggestivo piazzale Mafalda di Savoia, ai piedi del maestoso Castello di Rivoli, partendo da piazza Martiri della Libertà, passando per via F.lli Piol, piazza Portici, piazza Matteotti, la Torre della Filanda, raggiungendo anche la Galleria Vart e via Bruere. Ogni angolo sarà vestito a festa per accogliere visitatori di ogni età!

Numerose le Associazioni e le realtà coinvolte nel programma di quest’edizione: il Gruppo Alpini Rivoli con il Presepe Alpino esposto alla Torre della Filanda, richiamo ai valori di pace, solidarietà e speranza; i soldatini dello Schiaccianoci grazie all’Ass. Gruppo Storico Marsaglia 1693; l’animazione a cura di Croce Rossa di Rivoli, Aps Golden alla Riscossa, Gruppo Majorettes Rivolese; la Fattoria Didattica Ippocastano che nei weekend porterà i pony nei pressi della Casa di Babbo Natale; l’esposizione del presepe di Via Bruere; i cori della Coop. Chronos, della Scuola Primo Levi e della Scuola Salotto e Fiorito; l’animazione in alcune giornate a cura dei negozi di Via Piol, piazza San Rocco, piazza Portici, Galleria Vart e presso la Torre della Filanda.

Il Babbo e la casetta

Il Babbo più atteso dai piccini sarà nella sua casetta tutti i giorni ad accogliere desideri e sogni dei più piccoli, insieme alla slitta, ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa. Non mancherà il Postino nel suggestivo ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, circa 7 mila quelle partite nell’ultima edizione.

Invece il guastafeste per eccellenza, il Grinch, con la sua grotta suggestiva, trova spazio nel cuore della storica piazza Matteotti, ogni sabato e domenica, insieme ad una casetta per una pausa golosa.

Infine piazza Martiri della Libertà ospiterà le tipiche casette di legno dedicate alle golosità che proporranno prelibatezze dolci e salate, e troverà spazio anche la pista di pattinaggio, per provare uno degli sport più amati dell’inverno.

Per raggiungere il Villaggio e scoprire la città, muovendosi agevolmente, oltre al Trenino di Babbo Natale, ci sarà l’attivazione speciale di una navetta che effettuerà il servizio di collegamento verso il piazzale del Castello, per facilitare gli spostamenti e visitare tutte le location nei weekend e nei giorni festivi.

Appuntamenti

Per dare il via all’edizione 2025, l’appuntamento è domenica 7 dicembre alle ore 10,30 in piazza Martiri della Libertà dove si terrà la tradizionale festa inaugurale, alla presenza delle Autorità, con l’esibizione del Gruppo Majorettes Rivolese e del Piccolo Coro Sister Queen degli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito. La giornata sarà arricchita anche con alcuni appuntamenti pomeridiani, dalla Passeggiata Benefica con gli amici a quattro zampe a favore dell’associazione Aslan e i suoi progetti di pet therapy (partenza alle 14 da piazza Martiri, con arrivo all’ospedale di Rivoli) alla Castagnata Alpina in piazza Matteotti, dalle 15 alle 19.

Previsti, durante il mese di apertura, numerosi eventi e tante occasioni di divertimento. Per salutare le festività e dare il benvenuto all’anno nuovo, lunedì 5 gennaio in piazza San Rocco è prevista la grande festa con animazione dalle 16 che si concluderà alle 17 con lo storico Falò della Befana.

Il Villaggio di Babbo Natale anche quest’anno sarà aperto tutti i giorni (dal lunedì al venerdì, il giorno di Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19; sabato e domenica, oltre a 26 dicembre e 6 gennaio apertura anche al mattino dalle 10 alle 13) per portare i visitatori nelle atmosfere tipiche del periodo con animazione gratuita per bambini, attrazioni per tutti e programmi specifici per le scuole.

Fiore all’occhiello dell’evento, infatti, sono le aperture esclusive e totalmente gratuite dedicate alle scuole nelle mattinate prima delle vacanze di Natale. Gli alunni potranno divertirsi con lo spettacolo di magia di Babbo Natale, spedire una letterina insieme alla classe, partecipare ai laboratori del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli e iniziare così ad assaporare insieme le Festività. Nell’ultima edizione sono stati 2 mila i bambini delle scuole coinvolti, non solo in arrivo da Rivoli ma provenienti da tutto il Piemonte, per un totale di ottanta classi di trenta diversi istituti.

Il Villaggio di Babbo Natale è organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

Per informazioni: 011/9561043 (da lunedì al venerdì in orario 9-12,30), info@turismovest.it. Oppure visitare il sito www.turismovest.it, Facebook Il Villaggio di Babbo Natale.

Dettaglio PROGRAMMA

Il Nuovo Itinerario di Babbo Natale



1) LA CASA DI BABBO NATALE Piazzale Mafalda di Savoia (Castello di Rivoli)

Babbo Natale: ascolta i tuoi desideri e ti racconta le sue storie!

Orario

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-18,30

sabati, domeniche + 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

INGRESSO GRATUITO

2) I LABORATORI del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli

Orario

dal lunedì al venerdì: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 dicembre, orario 15-18,30

sabati, domeniche e festivi: 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 dicembre e 3, 4, 6 gennaio: orario 10-13 e 15-18,30

(24 dic: orario 15-17,30. Laboratori chiusi: 25, 26, 31 dicembre e 1, 2, 5 gennaio)

INGRESSO GRATUITO

3) L’UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE Piazzale Mafalda di Savoia (Castello di Rivoli)

il Postino di Babbo Natale ti aiuterà a scrivere e spedire la tua letterina

Orario

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-18,30,

sabati, domeniche + 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

INGRESSO GRATUITO

I PONY DI BABBO NATALE 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre e 3, 4, 6 gennaio: orario 15-18,30

LABORATORI del CCRR della Città di Rivoli 13 dicembre: orario 10-13 e 15-19

ANIMAZIONE C.R.I. Rivoli 20, 21, 27, 28 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19



4) ESPOSIZIONI D'ARTE E PRESEPE ALPINO, presso la Torre della Filanda in via Al Castello 8

Orario

7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4, 6 gennaio, orario 15-19

Inoltre:

8 dicembre, ore 10,30-18, Laboratorio di pittura e caffetteria

13-14 dicembre, ore 10-20, Mercatino di Natale e caffetteria

5) LA GROTTA DEL GRINCH e la Casetta dei dolcetti in Piazza Matteotti

lo strano personaggio verde cercherà di rovinare le feste a tutti!

Orario

sabati e domeniche: orario 10-13 e 15-19



6) PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO in Piazza Martiri della Libertà

per provare uno degli sport invernali più semplici e divertenti

Orario

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19

sabati, domeniche e dal 20 dic. al 6 gen. (esclusi 25 dic. e 1 gen.): orario 10-13,30 e 14,30-19

solo su prenotazione, apertura straordinaria: orario 20-22

Inoltre:

Sabato 13 dicembre, ore 16, Esibizione Coro Scuola Primo Levi di Rivoli

Domenica 14 dicembre, ore 16,30, Esibizione Coro D'Altrocanto Coop. Soc. Chronos di Rivoli

7) LE CASETTE DELLE GOLOSITA’ in Piazza Martiri della Libertà

le Botteghe in legno per degustare qualche prelibatezza di stagione

Orario

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19

sabati, domeniche + 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

INGRESSO GRATUITO

8) ATTRAZIONI per bambini, in Piazza Portici

Orario giostrine

dal lunedì al venerdì + 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19

sabati, domeniche + 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

Inoltre:

8, 13, 14, 20, 21 dicembre, ore 15,30-18 “Il Natale di Frozen” truccabimbi, palloncini, attività' per bimbi

13 e 20 dicembre, ore 14,30-18 Esposizione e laboratori per bimbi – Coop. Soc. Chronos

9) ALLESTIMENTI E PERCORSO DI MACCHININE, presso la Galleria Vart in corso Susa 22

Orario

7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 dicembre e 4, 6 gennaio: orario 15-18

10) ESPOSIZIONE ALL’APERTO DI PRESEPI ARTIGIANALI, in via Bruere 282, Cappella Madonna

del Rosario, dall’8 dicembre al 10 gennaio. Inoltre, il 24 dicembre dalle ore 21,15:

Spettacolo “Emozioni” e a seguire: Concerto di Natale del Coro di Bruere, Santa Messa e brindisi

11) PIAZZA SAN ROCCO, RACCOLTA SOLIDALE di generi alimentari per famiglie in difficoltà e

FALO’ DELLA BEFANA, lunedì 5 gennaio

Ore 16,00: animazione per bambini

Ore 17,00: accensione Falò della Befana



12) FAI SHOPPING NEL NEGOZI tra nuovi allestimenti, luminarie e musica!

Come raggiungere le nuove location del Villaggio e scoprire la Città:

· IL TRENINO DI BABBO NATALE “RIVOLZONZO”

· NAVETTA GRATUITA (DIREZIONE: CASTELLO DI RIVOLI)

PARTENZA DAL PUNTO INFO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

ogni sabato e domenica + 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19

25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19

Dove parcheggiare:

· Parcheggio multipiano di via Rita Levi Montalcini 5 (aperture straordinarie: sabati 6, 13, 20 dic. con orario 8-22, domeniche 7, 14, 21 dic. con orario 10-19)

· Castello (viale Papa Giovanni XXIII, via M. Melano, corso al Castello)

· Via Balegno

· Viale Partigiani d'Italia

· parcheggio interrato Piazza I Portici

· Piazza Aldo Moro

· Cimitero (corso Francia)

INOLTRE…Gadget ufficiali e idee regalo firmate “Babbo Natale” in vendita al Punto Info di

Piazza Martiri e alla Casetta del Postino sul Piazzale del Castello

- La Renna COMETA: è la Mascotte Ufficiale del Villaggio!

- La Copertina Magica: per riscaldarti durante i riposini invernali

- Il Paniere del Villaggio: tanti prodotti tipici del territorio da degustare nei giorni di

Festa

COSTRUISCI IL TUO WEEKEND O LA TUA GITA A RIVOLI

- per famiglie e gruppi: accoglienza e visite guidate

- per le scuole: programmi specifici al Villaggio, sulla Pista e Laboratori didattici (su

prenotazione)

a cura di Turismovest: info@turismovest.it

