Tour Luci d’Artista, sold out alla prima corsa in Circoscrizione 8

Buona la prima per il Tour Luci d’Artista 2025 della Circoscrizione 8: la prima delle due tappe gratuite a bordo del City Sightseeing ha registrato il tutto esaurito nella serata del 5 dicembre, con decine di cittadini saliti sul bus turistico alla scoperta delle opere luminose più iconiche della città.

Il tour è partito dalla fermata Gtt “Nizza–Caduti sul Lavoro”, attraversando i quartieri di Nizza-Millefonti, Borgo Po, la zona della Gran Madre e il Centro, offrendo l’occasione di osservare Torino da un punto di vista diverso e di vivere l’atmosfera natalizia in modo originale e partecipato. Il grande riscontro di pubblico conferma l’interesse crescente verso le iniziative culturali diffuse nei territori.

E ora si guarda alla seconda data: il tour verrà replicato giovedì 18 dicembre, con partenza da largo Marconi. Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita, ma con prenotazione obbligatoria tramite la pagina dedicata disponibile sul sito della Circoscrizione 8. Un appuntamento che promette un nuovo pienone per scoprire, ancora una volta, la magia delle Luci d’Artista da un bus panoramico che attraversa i luoghi simbolo della città illuminata.