Musei e gallerie anche l'8 dicembre: ecco quali restano aperti nel giorno di festa

Ponte dell'Immacolata non è solo fatto di mercatini di Natale a Torino. La cultura non si ferma e oltre ai diversi appuntamenti culturali in programma per la settimana, si aggiungono le aperture straordinarie o prolungate di Musei e Gallerie.
Ecco allora dove andare per trascorrere l'8 dicembre in città e dintorni.
MUSEO DEL CINEMA
Apertura regolare dalle 9 alle 19.
GAM, MAO, PALAZZO MADAMA
Apertura straordinaria con orario dalle 10 alle 18
MUSEO EGIZIO
Apertura prolungata 9.00 alle 18.30.
MUSEI REALI
Apertura regolare dalle 9 alle 19.
REGGIA DI VENARIA
Sai la Reggia di Venaria sia il Castello della Mandria sono aperti con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30.
PINACOTECA AGNELLI
Apertura straordinaria dalle 10 alle 18.
CASTELLO DI RIVOLI
Apertura straordinaria dalle 11 alle 18.