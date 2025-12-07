Musei e gallerie anche l'8 dicembre: ecco quali restano aperti nel giorno di festa

Ponte dell'Immacolata non è solo fatto di mercatini di Natale a Torino. La cultura non si ferma e oltre ai diversi appuntamenti culturali in programma per la settimana, si aggiungono le aperture straordinarie o prolungate di Musei e Gallerie.



Ecco allora dove andare per trascorrere l'8 dicembre in città e dintorni.

MUSEO DEL CINEMA

Apertura regolare dalle 9 alle 19.

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA

Apertura straordinaria con orario dalle 10 alle 18

MUSEO EGIZIO

Apertura prolungata 9.00 alle 18.30.

MUSEI REALI

Apertura regolare dalle 9 alle 19.

REGGIA DI VENARIA

Sai la Reggia di Venaria sia il Castello della Mandria sono aperti con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30.

PINACOTECA AGNELLI

Apertura straordinaria dalle 10 alle 18.

CASTELLO DI RIVOLI

Apertura straordinaria dalle 11 alle 18.