 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 07 dicembre 2025, 17:28

Musei e gallerie anche l'8 dicembre: ecco quali restano aperti nel giorno di festa

Dall'Egizio alla Reggia di Venaria, i luoghi della cultura non si fermano neanche all'Immacolata

Musei e gallerie anche l'8 dicembre: ecco quali restano aperti nel giorno di festa

Ponte dell'Immacolata non è solo fatto di mercatini di Natale a Torino. La cultura non si ferma e oltre ai diversi appuntamenti culturali in programma per la settimana, si aggiungono le aperture straordinarie o prolungate di Musei e Gallerie. 

Ecco allora dove andare per trascorrere l'8 dicembre in città e dintorni.

MUSEO DEL CINEMA

Apertura regolare dalle 9 alle 19.

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA  

Apertura straordinaria con orario dalle 10 alle 18

MUSEO EGIZIO

Apertura prolungata 9.00 alle 18.30.

MUSEI REALI 
Apertura regolare dalle 9 alle 19.

REGGIA DI VENARIA

Sai la Reggia di Venaria sia il Castello della Mandria sono aperti con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30.

PINACOTECA AGNELLI 

Apertura straordinaria dalle 10 alle 18.

CASTELLO DI RIVOLI 

Apertura straordinaria dalle 11 alle 18.

ch. ga.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium