Ciak si gira! Al via le riprese a Torino di "Ritorno a Buenos Aires" di Marco Bechis

Partite le riprese di "Ritorno a Buenos Aires", il nuovo film di Marco Bechis. Il film è girato tra Porto Alegre in Brasile e Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Protagonista è Adriano Giannini, affiancato da un cast argentino: Ana Celentano, Vero Gerez, Olivia Nuss, Adrián Fondari e Marcelo Chaparro, insieme all’attrice brasiliana Paula Cohen.

La trama

l film segue Mariano Guerra, chiamato a tornare in Argentina per testimoniare nel processo contro i militari che lo sequestrarono e torturarono durante la dittatura militare, la stessa che nel 1978 organizzò i Mondiali di calcio mentre il paese era attraversato dalla repressione clandestina. Il film non racconta il ritorno di un eroe in cerca di rivalsa, ma il percorso di un uomo che porta dentro di sé la propria zona d’ombra: piegato dalla tortura, parlò denunciando i suoi compagni. Come già in Garage Olimpo, la violenza resta fuori campo: ciò che interessa è la sua meccanica, il modo in cui si sedimenta nel corpo e nella percezione di chi sopravvive.

La produzione

La realizzazione del film sarà completata nel primo trimestre del 2026, in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’inizio della dittatura militare argentina (marzo 1976), un’occasione che richiama l’attenzione su ciò che resta dopo la sopravvivenza.Il film è una coproduzione internazionale tra Italia e Brasile: per l’Italia Fandango con Domenico Procacci e Laura Paolucci, 39Films con Alfredo Federico e Simona Banchi, Karta Film con Marco Bechis, con Rai Cinema, per il Brasile 34 Filmes con Patrick de Jongh, Cibele Amaral e André Ristum.

