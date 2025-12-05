Il Natale delle Marionette Grilli: laboratori, Babbo Natale e lo "Schiaccianoci"

Il periodo più atteso dell’anno si illumina a Casa Gianduja, che dal 6 dicembre al 4 gennaio si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio dedicato alle famiglie. Il Museo Teatro delle Marionette e dei Burattini propone infatti lo “Speciale Natale a Casa Gianduja”, un ricco programma che unisce creatività, tradizione e il fascino intramontabile del Teatro di Figura.

Un mese di magia per grandi e piccoli

Ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, l’area esterna del museo si anima con i laboratori creativi, pensati per coinvolgere i bambini nella realizzazione del loro personale Gianduja Babbo Natale e nella decorazione dell’Albero di Casa Gianduja. Un momento di gioco, fantasia e manualità che inaugura un pomeriggio interamente dedicato alla bellezza del Natale.

All'interno del museo, invece, i piccoli visitatori potranno vivere uno degli incontri più attesi: quello con Babbo Natale in persona. Tra foto ricordo, dolci cioccolatini e la consegna della letterina – che quest’anno non raccoglie solo desideri, ma anche “pensieri felici” per celebrare lo spirito autentico delle feste – l'esperienza diventa un’occasione speciale per condividere emozioni e aspettative.

Il fascino senza tempo dello Schiaccianoci

Alle 17 Babbo Natale diventa narratore d’eccezione della fiaba “Lo Schiaccianoci e Re dei Topi”, messa in scena con le storiche marionette della Collezione Grilli. Una rappresentazione poetica e coinvolgente, che porta sul palco una delle storie natalizie più amate attraverso l’incanto del teatro di figura. Un appuntamento che emoziona bambini e adulti, affascinando con la cura artigianale delle marionette e la magia del racconto.

Date, orari e informazioni

Le repliche dello “Speciale Natale a Casa Gianduja” sono in programma nelle seguenti date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 28 dicembre 2025 e 3, 4 gennaio 2026.

Casa Gianduja – Via Pettinati 10, Torino

Biglietti: 12 – 10 euro. Disponibili sconti famiglia.

Prenotazione consigliata: prenotazioni@casagianduja.it