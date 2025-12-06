Il 14 dicembre al Conservatorio di Torino il memorial Sergio Ramella

Domenica 14 dicembre alle ore 20:30 il Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino ospiterà il 2° Memorial Sergio Ramella, Concerto Benefit in ricordo dello storico organizzatore e sostenitore del jazz piemontese a tredici anni dalla sua scomparsa (16 dicembre 2012). L'evento, organizzato da AICS Torino APS e dai giovani di Too Young To Jazz con il patrocinio della Città di Torino, mira a raccogliere fondi per sostenere la borsa di studio destinata a un giovane talento del corso di jazz del Conservatorio e la rassegna Too Young To Jazz.

Un cast stellare per la solidarietà che vedrà salire sul palco alcuni dei nomi più promettenti e autorevoli del panorama jazzistico piemontese e, a impreziosire il concerto, una straordinaria rosa di Special Guest del jazz italiano Proposta per la Nuova Edizione Benefit 2025 Il secondo concerto benefit nel ricordo di Sergio sarà l'occasione perfetta per celebrare il percorso di crescita di questi anni e assicurare la continuità delle nostre attività. Questa nuova edizione intende mettere al centro i risultati raggiunti, dando spazio ai vincitori della borsa di studio e ai progetti emersi da Too Young To Jazz.

Le loro formazioni saranno i protagonisti principali, affiancati da quei "special guest" di rilievo che già hanno partecipato al primo concerto, in un ideale passaggio di testimone. A condurre la serata: Edoardo Fassio, giornalista, conduttore radiofonico e saranno cinque le formazioni protagoniste della serata: Limen Collective di Fabrizio Leoni e Alessandra Soro, trio Careful di Sonia Infriccioli, Mattia Basilico Quartet, Mashkataria Quartet di Caterina Graniti Dario Caiaffa Quartet.

Special Guest: Nico Morelli, Gianpaolo Petrini, Alfredo Ponissi, Marco Tardito, Luigi Tessarollo, Emanuele Sartoris. Ad impreziosire il Memorial la presenza di due artiste con le loro opere: Zhang Hong Mei e Sara Bowyer.