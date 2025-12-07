La magia delle bolle di sapone in uno spettacolo memorabile: all'Alfieri c'è BuBBles Revolution

L’8 dicembre a Torino arriva BuBBles Revolution , un viaggio emozionante e spettacolare nel magico mondo delle bolle di sapone. Quella del teatro Alfieri sarà l'unica data in Piemonte di questo show che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 continenti e registrando oltre 300.000 spettatori.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche, in un contesto altamente spettacolare e di impatto visivo in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti. In scene anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, performance cucite insieme attraverso una narrazione avvincente e a tratti toccante.