Alcol stop dalle 21: la Circoscrizione 4 valuta la stretta su Basso San Donato e Risorgimento

La Circoscrizione 4 punta a estendere anche sul proprio territorio la delibera che vieta la vendita e la cessione di alcolici dalle 21 alle 7 del mattino successivo. Il provvedimento, già attivo in varie zone della città, verrebbe applicato in aree considerate sensibili come Basso San Donato e piazza Risorgimento, dove da tempo si registrano segnalazioni di degrado e ritrovi notturni problematici.

Una possibilità di estensione che però non risolverebbe comunque il problema secondo il parere del coordinatore al Lavoro del mini-comune, Stefano Varesio, che ha infatti ricordato che nessuna iniziativa isolata può risolvere da sola il tema della sicurezza, definito molto sentito ma altrettanto complesso. Varesio ribadisce anche l’importanza di un lavoro congiunto tra enti, associazioni e forze dell’ordine, aggiungendo che ogni intervento mirato, quando possibile, è comunque un passo utile.

I numeri del commercio e la questione minimarket

L’assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha ricondotto il dibattito all’analisi dei dati, spiegando che prima di estendere misure restrittive è necessario leggere con attenzione la composizione del tessuto commerciale. Nella Circoscrizione 4 si contano 6.694 attività tra esercizi di vicinato, alimentari e bevande, distribuiti tra San Donato e Parella. I minimarket, quelli propriamente definiti tali, sono 36: un settore variegato, in cui il 70% dei titolari è di origine straniera e nel quale le sanzioni non risultano particolarmente numerose negli ultimi anni, contanodne solamente due nel 2025.

"Questa delibera è stata replicata da quella applicata in zone movida, dove la vendita e la cessione è vietata dalle 21 fino alle 7 del mattino successivo – spiega l'assessore Chiavarino–. Questa norma è attualmente applicata nelle circoscrizioni 2, 5, 6, 7 e 8 e abbiamo registrato dai loro pareri segnali positivi. Non possiamo però attraverso questi provvedimenti stoppare le attività commerciali la dove non c’è questa esigenza, per questo motivo abbiamo applicato questa delibera nelle zone in cui abbiamo avuto segnalazioni".

Effetti sul territorio e prospettive future

L’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda ricorda invece che l’approccio è stato costruito a due mani, tra assessorato alla Sicurezza e assessorato al Commercio, così da rendere più diretto il flusso delle segnalazioni provenienti dalle Circoscrizioni. Ha inoltre sottolineato come fosse noto fin dall’inizio dell'applicazione della delibeea che gli interventi sulle prime 20 aree potessero spingere il problema verso zone limitrofe, motivo per cui la mappatura resta un processo in continuo aggiornamento. Sarebbe proprio questo aspetto a non escludere che anche alcuni quartieri della quarta Circoscrizione possano vedere applicata la stringente norma.

Infine Porcedda spiega come "Negli ultimi mesi, si è registrato anche un effetto di autoregolazione". Infatti, molti minimarket hanno ridotto spontaneamente gli orari, mentre nei casi in cui si sono verificati illeciti sono scattati provvedimenti mirati. "La delibera– ha spiegato – non risolve il problema in modo definitivo ma rappresenta uno strumento in più per rispondere alle segnalazioni dei residenti".

Le criticità segnalate dall’opposizione

Il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Maggia ha evidenziato diverse criticità presenti sul territorio. Ha citato via Fabrizi, dove un locale sarebbe punto di ritrovo di persone con problemi di tossicodipendenza o alcol, con ricadute su piazza Risorgimento. Anche via Livorno, ha aggiunto, sarebbe da anni teatro degli stessi problemi. Da qui i suoi dubbi sull’efficacia del provvedimento, ritenuto incapace di incidere sulle situazioni più radicate.