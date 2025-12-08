Muore sull’A5 a tre mesi: dopo lo schianto si cercano due pirati della strada

L'incidente ha perso la vita la piccola Lucia, aperto fascicolo per omicidio stradale e fuga

È un’inchiesta per omicidio stradale aggravato dalla fuga quella aperta dalla Procura di Ivrea dopo il tragico incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, dove Lucia, una bambina di appena tre mesi, ha perso la vita. Almeno due automobilisti coinvolti nello schianto non si sono fermati a prestare soccorso e ora sono attivamente ricercati.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del sinistro: l’auto guidata dalla madre della piccola è finita fuori strada dopo una carambola, e l’ovetto in cui si trovava la neonata è stato sbalzato fuori dal veicolo. Le indagini puntano a chiarire perché il seggiolino non abbia protetto la bambina e quali siano le responsabilità degli altri mezzi coinvolti. Sul posto sono stati ascoltati diversi testimoni, mentre la madre – sotto shock – è ancora ricoverata all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Restano ancora molti punti oscuri: chi sono i conducenti che non si sono fermati? L’ovetto era correttamente installato? Per ora, la madre della piccola – ancora sotto osservazione all’ospedale Giovanni Bosco di Torino – non ha potuto chiarire quanto accaduto.