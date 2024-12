Il Piemonte punta ancora sul Cinema: investiti 2 milioni di euro per 7 progetti. Nuovi fondi per il 2025

Il Piemonte si conferma regione attrattiva per le produzioni cinematografiche e audiovisive, rafforzando una filiera artistica e professionale riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Attraverso la seconda sessione del bando Aiuti a Imprese cinematografiche - Piemonte Tv Fund2024, sono stati selezionati sette progetti (6 lungometraggi e una serie Tv) che hanno beneficiato complessivamente di 2 milioni di euro, generando un ritorno economico previsto di 6 milioni di euro per il Piemonte, ripartito tra investimenti nel personale locale e l'acquisto di beni e servizi.

"Questi risultati sono la dimostrazione dell’impegno del Piemonte nel sostenere le produzioni cinematografiche come volano per l’economia e la cultura. Abbiamo fatto una scommessa lungimirante con un grande investimento grazie ai fondi FESR 2021-2027 sulle produzioni video, un settore al quale la nostra regione è particolarmente legata essendo la seconda in Italia per numero di location. A distanza di un anno questi risultati ci stanno dando ragione. Attraverso il Piemonte Film Tv Fund non solo abbiamo incentivato la creatività e l’occupazione nel settore audiovisivo su tutto il territorio, ma abbiamo rafforzato l’immagine della nostra regione come un territorio di eccellenza per le produzioni nazionali e internazionali", hanno dichiarato il presidente della regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura e Turismo, Marina Chiarelli.

Tra i titoli sostenuti, il lungometraggio "Ting", prima opera di finzione del regista piemontese Maximilien Dejoie, prodotto dalla torinese Cinefonie; "Brianza", secondo lungometraggio del regista e produttore torinese Simone Catania, realizzato dalla casa di produzione Indyca. Entrambi i progetti avevano già ricevuto il sostegno del Fondo Sviluppo di Film Commission Torino Piemonte. Si aggiunge a questi "Figli Perduti", lungometraggio prodotto dalla piemontese Are Film.

Tra i progetti in fase di realizzazione nei prossimi mesi, spicca l’atteso film "La ragazza con la Leica", dedicato alla storia di Gerda Taro, figura celebrata nel romanzo di Helena Janeczek edito da Einaudi, vincitore del Premio Strega 2018. Il film rappresenta la seconda opera di finzione di Alina Marazzi ed è prodotto da Vivo Film, di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, una società che ha instaurato un consolidato rapporto di collaborazione con Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte, già produttori di opere di rilievo come "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli e il recente "Anywhere Anytime" del regista torinese Milad Tangshir.

Il panorama cinematografico si arricchisce ulteriormente con la produzione internazionale "Afterward", realizzata da Paradox Studios Italia, e con il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, "La Gioia". Quest’ultima opera vanta un cast straordinario, composto da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella. Le riprese del film si sono svolte a Torino agli inizi di novembre, attraversando luoghi iconici della città come il quartiere Lingotto, Largo IV Marzo, Piazza Vittorio Veneto e il celebre Caffè Elena, noto per essere stato frequentato da figure illustri quali Friedrich Nietzsche e Cesare Pavese. A completare la graduatoria un’attesa serie Tv come "Una finestra vista lago", diretta da Marco Pontecorvo e prodotta da Elysia Production.

La Regione Piemonte ha inoltre recentemente annunciato per il 2025 un incremento di 3 milioni di euro per il fondo di sostegno alla produzione di lungometraggi e serie tv, garantendo al «Piemonte Tv Fund» 2025 una dotazione complessiva di 7 milioni di euro invece dei 4 milioni stanziati negli anni precedenti. Questo rafforzamento si tradurrà in 8-10 ulteriori progetti finanziati rispetto agli anni precedenti.