07 dicembre 2025

Scripta Manent, arrestato l'anarchico spagnolo Gabriel Pombo da Silva

Diffondeva “il pensiero e le strategie dei gruppi di lotta armata internazionali": era legato ad Alfredo Cospito

Questa mattina la Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional del Regno di Spagna, in stretto coordinamento con la DIGOS di Torino, ha arrestato l’anarco-insurrezionalista spagnolo Gabriel Pombo da Silva. Lo spagnolo era stato condannato a due anni di reclusione per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell'ambito dell'operazione "Scripta Manenti", che ha disarticolato l’associazione terroristica internazionale Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI).

Legame con Cospito

Una realtà promossa, costituita e organizzata tra gli altri da Alfredo Cospito, condannato a venti anni di reclusione, attualmente sottoposto al regime carcerario 41bis. 

Diffondeva il pensiero dei gruppi armati

Durante le indagini, è emerso come Pombo da Silvia diffondeva per finalità apologetica e istigatoria del terrorismo di matrice anarchica “il pensiero e le strategie dei gruppi lottarmatisti internazionali”, attraverso il sito culmine.noblogs.org, che garantiva un’apposita sezione dedicata alla cosiddetta “informalità”, strumentale a promuovere l’adesione al “progetto rivoluzionario”e a garantire la comunicazione e il collegamento fra le cellule dell'associazione eversiva.

La carriera

Pombo da Silva è una delle maggiori figure di riferimento del mondo dell’anarco-insurrezionalismo. Era già stato arrestato nel 2019 in Portogallo nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalla DIGOS di Brescia, unitamente alla Polizia civile lusitana e al Cuerpo Nationale de Policìa spagnolo.



