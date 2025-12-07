Scripta Manent, arrestato l'anarchico spagnolo Gabriel Pombo da Silva

Questa mattina la Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional del Regno di Spagna, in stretto coordinamento con la DIGOS di Torino, ha arrestato l’anarco-insurrezionalista spagnolo Gabriel Pombo da Silva. Lo spagnolo era stato condannato a due anni di reclusione per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell'ambito dell'operazione "Scripta Manenti", che ha disarticolato l’associazione terroristica internazionale Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI).

Legame con Cospito

Una realtà promossa, costituita e organizzata tra gli altri da Alfredo Cospito, condannato a venti anni di reclusione, attualmente sottoposto al regime carcerario 41bis.

Diffondeva il pensiero dei gruppi armati

Durante le indagini, è emerso come Pombo da Silvia diffondeva per finalità apologetica e istigatoria del terrorismo di matrice anarchica “il pensiero e le strategie dei gruppi lottarmatisti internazionali”, attraverso il sito culmine.noblogs.org, che garantiva un’apposita sezione dedicata alla cosiddetta “informalità”, strumentale a promuovere l’adesione al “progetto rivoluzionario”e a garantire la comunicazione e il collegamento fra le cellule dell'associazione eversiva.

La carriera

Pombo da Silva è una delle maggiori figure di riferimento del mondo dell’anarco-insurrezionalismo. Era già stato arrestato nel 2019 in Portogallo nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalla DIGOS di Brescia, unitamente alla Polizia civile lusitana e al Cuerpo Nationale de Policìa spagnolo.