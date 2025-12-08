Il presepe meccanico di Dubbione rappresenta luoghi e scene di vita della valle

È ormai una tradizione di Dubbione, frazione di Pinasca, qui prende vita il presepe meccanico, che rappresenta il territorio della valle all’inizio del Novecento, con le tipiche case e borgate, con scuole e fontane, tra montagne, fortezze, miniere e sentieri.

Realizzato dall’associazione ‘Presepe meccanico Dubbione’, nata nel 2002 e composta da 7 collaboratori volontari, conta attualmente circa 30 movimenti totali, di cui un 90 percento interamente creato in autoproduzione. Verrà inaugurato oggi, lunedì 8 dicembre, alle 15, con la benedizione di Don Manuel Monti.

Il presepe meccanico si trova all’Oratorio San Paolo in via Serre 2, vicino al ponte Annibale. Rimarrà aperto dalle 15 alle 18 nei seguenti giorni: a dicembre sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21, giovedì 25, venerdì 26 e domenica 28; a gennaio giovedì 1°, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio. Per informazioni è possibile contattare il 342 3155465 o il 347 5786614.

Nel pomeriggio dell’8 dicembre all’inaugurazione seguiranno due fiaccopedalate. La prima partirà dal comune di Pinasca, dove ci saranno i mercatini in occasione di ‘Pinasca Before Christmas’: ci si dirigerà verso Perosa, Pomaretto, tornando da Inverso Pinasca, con possibilità di estensione del percorso fino a San Germano a seconda delle condizioni tecniche. La seconda si terrà invece in Dubbione e potranno partecipare anche ragazzi e bambini.

Infine, dall’8 dicembre al 6 gennaio, si potrà prendere parte all’iniziativa ‘Sentiero dei Presepi’, organizzata dal gruppo Scoprimontagna del Cai Pinasca. È un giro ad anello libero, con partenza da Dubbione, in vicolo del Rio, in prossimità del ponte Annibale, e ritorno da via Podio. Lungo il percorso, di tipo escursionistico, chiunque può lasciare il proprio presepio, con la promessa di rimuoverlo dopo l’Epifania.