‘Briche Noël’ sotto l’ala comunale prende il posto dei cesti natalizi

Il ‘Briche Noël’ quest’anno prende il posto del ‘Made in Bricherasio’: la Pro loco ha sospeso la preparazione e la vendita dei cesti natalizi, iniziata nel 2021, per sostenere le aziende locali. L’associazione infatti è alle prese con la preparazione dei una nuova manifestazione, ‘Briche Noël’, che punta a creare un’atmosfera natalizia in centro paese nel fine settimana del 13 e 14 dicembre.

“Ultimamente si era registrato un calo nella vendita dei cesti natalizi perché sia i privati sia le aziende tendono a variare di anno in anno i regali da fare. C’era anche un po’ di stanchezza tra i fornitori e abbiamo dovuto scegliere se impiegare le nostre forze in un’iniziativa tanto laboriosa o investire su una nuova manifestazione” così Alberto Godino, presidente della Pro loco di Bricherasio, argomenta la scelta di sospendere ‘Made in Bricherasio’.

‘Briche Noël’ nasce dall’idea di una delle socie della Pro loco e coinvolge il Comune di Bricherasio, la Croce verde e il circolo ‘Luigi Cesare Bollea’: “C’è la voglia di contribuire a portare in centro paese un’atmosfera natalizia e momenti di intrattenimento soprattutto per il più piccoli” aggiunge Godino.

La manifestazione si svolgerà tra l’ala comunale in via Vittorio Emanuele II e il municipio in piazza Santa Maria. L’ala verrà allestita con luci e decorazioni e ospiterà bancarelle di artigianato e oggetti regalo, specialità gastronomiche, a partire da sabato 13 alle 14. Domenica 14 sarà visitabile anche il cortile di Babbo Natale, come da tradizione al municipio, e ci saranno attività di intrattenimento e animazione per grandi e bambini.