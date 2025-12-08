Monviso Volley: cambia l’uomo delle statistiche

Gustavo Gallotti per diversi anni è stato l’uomo delle statistiche della Monviso Volley. Lo scoutman è quello che da fondo campo raccoglie dati e analizza le situazioni di gioco e le prestazioni delle giocatrici per dare materiale su cui lavorare all’allenatore.

Gallotti si è dimesso pochi giorni dopo l’esonero del coach Michele Marchiaro e al suo posto la società ha inserito Flavio Rocca: “Scoutman di provata esperienza in campo nazionale e internazionale, che recentemente ha anche collaborato con la Federazione Italiana di Pallavolo come scoutman nello staff nella nazionale di sitting volley”, come dichiara nella nota sull’avvicendamento.



