 / Sport

Sport | 08 dicembre 2025, 12:18

Monviso Volley: cambia l’uomo delle statistiche

Gustavo Gallotti si dimette dopo l’esonero di Marchiaro. Arriva Flavio Rocca

Monviso Volley: cambia l’uomo delle statistiche

Gustavo Gallotti per diversi anni è stato l’uomo delle statistiche della Monviso Volley. Lo scoutman è quello che da fondo campo raccoglie dati e analizza le situazioni di gioco e le prestazioni delle giocatrici per dare materiale su cui lavorare all’allenatore.

Gallotti si è dimesso pochi giorni dopo l’esonero del coach Michele Marchiaro e al suo posto la società ha inserito Flavio Rocca: “Scoutman di provata esperienza in campo nazionale e internazionale, che recentemente ha anche collaborato con la Federazione Italiana di Pallavolo come scoutman nello staff nella nazionale di sitting volley”, come dichiara nella nota sull’avvicendamento.

 

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium