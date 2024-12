Nina Bertoletti, i disegni della giovane artista torinese in mostra da Conservatoria Pastis

Venerdì 13 dicembre, la Conserveria Pastis in Piazza Emanuele Filiberto11, ospiterà la prima personale di Nina Bertoletti. La mostra, intitolata O in qualsiasi altra forma, rappresenta il punto di arrivo e di partenza dell’artista. Una ricerca lunga tre anni, si consolida in questo primo atto, che si pone come un alfabeto visivo, una grammatica essenziale, su cui l’artista intende costruire il proprio percorso.

La mostra sarà in concomitanza con l’evento “Scriviti una canzone” di UGI e Il Veicolo.

I disegni di Nina Bertoletti sono emergenze ferme nel tempo, immagini estratte dal continuum della vita quotidiana. Nella loro singolarità e specificità, restituiscono la complessità del flusso in cui si dispiegano, da cui vengono estratte.

La mostra comprende nove opere. I disegni selezionati sono una carta d’identità che mette insieme produzioni più vecchie, risalenti al 2021, con opere recenti. Inoltre, sarà presente anche un’installazione multimediale. Un tavolo e una vecchia lampada per radiografie diventeranno il palcoscenico per un piccolo teatro, i cui registi saranno gli spettatori. Un tributo al luogo che ospita la mostra, il bar come luogo di cultura, e l’apertura di uno spazio di gioco e di interazione con lo spettatore.