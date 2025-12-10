L’irrinunciabile dolcezza di Natale: i dessert di Fabrizio Racca in via Lagrange a Torino

I dessert di Fabrizio Racca, nella nuova linea dedicata al Natale 2025, portano in tavola l’atmosfera e la magia del Natale. Curati nei minimi particolari, sono un incanto di bellezza e di bontà. Una sinfonia di Alberelli di Natale, di Slitte e Renne, di Fiocchi Regalo, Tronchetti, Sacher, Sfere Dorate, Fiocchi di Neve e tanti altri, armonizzano ed esaltano una tavolozza di sapori, di forme e di colori.

Ma non è necessario aspettare Natale per vederli dal vivo: nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00, sarà possibile ammirarli a Torino, in via Lagrange, all’altezza dell’hotel Principi di Piemonte.

Un allestimento curato farà da cornice ai Dessert, non acquistabili, ma messi in evidenza in una vetrina creata per l’occasione. Ma non solo, sarà presente anche L’Id Buzz Volkswagen brandizzato Fabrizio Racca, allestito con grandi pacchi regalo, che riporta alla slitta di Babbo Natale, perché è certo che anche lui sceglierebbe questo mezzo così iconico, versatile e sostenibile, per la consegna dei suoi doni. Susciterà curiosità anche uno spazio allestito con pacchi e decorazioni dal sapore nordico, dove un fotografo sarà disponibile per fare uno scatto con il telefonino di ciascuno e permettere a tutti i visitatori, di portare a casa e condividere un ricordo indelebile di queste giornate.

La linea di Dessert creata per il Natale 2025 - disponibile nei punti vendita di corso Vittorio Emanuele II 78, via San Marino, 95 e corso Alcide De Gasperi 22 - metterà alla prova la vostra fantasia, potrete infatti decidere di servire un unico tipo di Dessert, o selezionarne uno dedicato, in modo specifico a ogni ospite, oppure accostarne diversi per comporre un suggestivo e magnifico centro tavola. Insomma, i Dessert di Fabrizio Racca, non mettono limiti alla vostra creatività, regalandovi la sicurezza di portare in tavola, l’alta qualità delle materie prime, trasformate in un gesto d’attenzione e di affetto, in sapori e aromi indimenticabili che faranno la felicità dei vostri cari.

Le giornate del 13 e 14 dicembre saranno quindi un’occasione da non perdere, per ammirare e quindi decide quali Dessert portare a casa dai punti vendita, ma anche per vivere un momento di spensierato divertimento in questi giorni che ci avvicinano al Natale. La Festa più amata da adulti e bambini.