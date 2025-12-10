Ogr Torino fa sempre più rima con innovazione: oltre 100 eventi "tech" ospitati in un anno

Oltre 100 tra eventi, workshop, talk e momenti di matchmaking nel 2025 all’interno delle OGR Tech, l’hub dell'innovazione delle OGR Torino powered by Fondazione CRT: questo è uno dei segnali più evidenti di una comunità che cresce, si incontra e genera nuove opportunità per startup, aziende e investitori. La collaborazione tra OGR Torino e Talent Garden, community partner delle OGR Tech, contribuisce a rafforzare la Community che anima l’ecosistema dell’hub, uno dei principali motori dell’innovazione in Italia e in Europa..

Talent Garden, Community partner delle OGR Tech, oltre a organizzare eventi e favorire la creazione di una community coesa, mette a disposizione la propria Academy a supporto di progetti ed eventi dell’hub. Attraverso corsi e percorsi formativi dedicati a founder, professionisti e team aziendali, contribuisce all’attrazione e allo sviluppo di nuovi talenti e al rafforzamento delle competenze digitali e imprenditoriali del territorio.

OGR Startup Booster: il programma delle OGR Torino in collaborazione con Talent Garden che porta nuove startup a Torino



In questo scenario si inserisce OGR Startup Booster, il programma per startup seed ed early stage promosso dalle OGR Torino in collaborazione con Talent Garden. Pensato come un programma di soft landing, seleziona ogni sei mesi tre startup ad alto potenziale, offrendo loro sei mesi di workspace gratuito alle OGR Tech, mentorship personalizzata, supporto su fundraising, aspetti legali e strategia, oltre all’accesso alla community e alla formazione di Talent Garden.

Ecosistema di 80 realtà



Il programma si appoggia sulla forza dell’ecosistema OGR: oltre 80 società tra cui corporate e scaleup che operano a stretto contatto con aziende, fondi d’investimento, incubatori, acceleratori internazionali e cinque centri di ricerca applicata, tra cui l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I).

Dopo una prima edizione che ha portato a Torino anche una startup spagnola, supportata – tra le altre cose – da progetti di housing innovativo promossi dalla Città di Torino e da altri enti locali, OGR Startup Booster si prepara ora a lanciare la sua seconda edizione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Torino come destinazione europea per chi vuole fare impresa innovativa.

