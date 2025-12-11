Ritorna l'albero di Natale degli Ecovolontari di Collegno

Arriva il Natale e torna l’Albero degli Ecovolontari. Sempre più bello e creativo. Quest’anno è stato realizzato utilizzando centinaia di penne esauste. Segue quelli fatti negli anni scorsi, con carte da gioco, cravatte, lattine, tappi, compact disk e tanti altri materiali di recupero.

“Il ringraziamento nostro e della Città va all’Associazione Ecovolontari – spiegano il Sindaco Matteo Cavallone e l’assessore all’Ambiente Roberto Bacchin - per la disponibilità che sempre dimostrano verso la collettività. Un albero all’insegna della sostenibilità e del riuso che addobberà l’ingresso del Municipio di Collegno per tutte le festività natalizie. Un’iniziativa importante che si ripete e che lancia un messaggio profondo”.

Sarà il Sindaco Cavallone a custodire la busta sigillata con il numero esatto delle penne usate e del peso complessivo dell’albero: chi si avvicinerà di più al numero esatto di cui è composto l’Albero riceverà un “dolce” premio.