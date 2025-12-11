Il 26 dicembre a Montanaro risuona un monumentale organo dell'Ottocento

“Colori di Natale a Montanaro: uno sguardo oltralpe” è il titolo del concerto annunciato per il 26 dicembre a Montanaro, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta, sull’organo monumentale del XIX secolo. Per il tradizionale concerto di Santo Stefano, - che si tiene ogni anno dal 1996, con la sola interruzione del 2020 -, il maestro Rodolfo Bellatti suonerà brani ispirati al Natale, di autori italiani e francesi.

La comunità di Montanaro, visitatori e appassionati da tutto il Piemonte attendono l’evento del 26 dicembre. L’organo è il fiore all’occhiello della cittadina. Con 2500 canne, 15 angeli sonanti, la firma di tre costruttori, Giovanni e Giacinto Bruna (1810), Giacomo Vegezzi Bossi (1872) e Giuseppe Lingua (1896), è tra i più imponenti strumenti della regione. Restaurato nel ’96, grazie a un progetto voluto dalla Soprintendenza, da allora è tornato essere protagonista di concerti e incisioni musicali, grazie all’impegno della collana organistica Antichi Organi del Canavese. Il concerto del 26 dicembre è diventato una tradizione e si è svolto tutti gli anni, a eccezione dell’anno della pandemia da Covid-19.

Nel tempo, Montanaro si è presa cura del suo organo con un nuovo intervento di manutenzione nel 2024: gli esperti della Bottega Organara Dell'Orto & Lanzini hanno smontato la struttura e ripulito tutte le canne. Nell’ottobre di quest’anno lo strumento è stato coinvolto in un’ulteriore opera di pulizia della cassa esterna.

Nel concerto di Santo Stefano 2025, il maestro Rodolfo Bellatti proporrà brani di Bernardo Pasquini (1637-1710) , Arcangelo Corelli (1653-1713), Alexander Borodin (1833-1887), Paolo Gambarotta (sec. XIX). Il dialogo tra Francia e Italia è suggerito dal 49° volume della collana organistica Antichi Organi del Canavese, dal titolo “Colori di Natale a Montanaro: uno sguardo oltralpe”, del 2024. L’evento ha il patrocinio di Città Metropolitana di Torino.

Rodolfo Bellatti. Genovese, classe 1973, diplomato in organo e cembalo al conservatorio Paganini di Genova, Bellatti ha pubblicato articoli di organaria ed ha realizzato molte registrazioni discografiche dedicate alla valorizzazione di organi storici.