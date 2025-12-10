Bob Sinclair live a Torino: il deejay set al One

Bob Sinclair al One di Torino venerdì 19 dicembre per un dj set dalle 23 fino a tarda notte.

Il produttore di musica elettronica e dj francese Christophe Le Friant ha costruito la sua carriera sotto lo pseudonimo di Bob Sinclar, diffondendo i suoni della French house a livello internazionale dalla fine degli anni '90 in poi. Nel bel mezzo di una serie di successi nelle classifiche a metà degli anni 2000 - con il suo trio di Western Dream, Soundz of Freedom e Born in '69 tutti certificati disco d'oro nella sua nativa Francia - la sua canzone “Love Generation” ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo nel 2005 e l'anno successivo ha ricevuto una nomination ai Grammy per un altro successo, “World, Hold On (Children of the Sky)” con Steve Edwards.

Ha continuato a pubblicare singoli di successo anche negli anni 2010, tra cui i brani certificati disco d'oro “Feel the Vibe” e “I Believe”. Nel 2022, “World, Hold On” è stata rielaborata da Fisher ed è diventata una hit in Australia e nel Regno Unito. Oltre a fare musica, è anche a capo dell'etichetta francese Yellow Productions, che ha fondato nel 1993 con Alain Ho. Le Friant ha debuttato come Chris the French Kiss negli anni '80, creando il progetto hip-hop downtempo The Mighty Bop e il suo acid jazz Réminiscence Quartet. Alla fine degli anni '90 ha iniziato a esibirsi come Bob Sinclar (dal nome di un personaggio del famoso film francese Le Magnifique), pubblicando il suo primo album Paradise nel 1998. Il disco è entrato nelle classifiche di Francia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Sinclar ha proseguito nel 2000 con Champs Elysees, che ha ottenuto il disco d'oro in Francia.



Dopo il 2003, ha conquistato le classifiche di tutta Europa con Western Dream del 2006, che contiene i singoli di successo “Love Generation”, “World, Hold On”, “Rock This Party” e “Tennessee”. Il suo successo nelle classifiche della metà degli anni 2000 è continuato con Born in '69 del 2009, che ha visto la partecipazione di Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Axwell e Kevin Lyttle. Sinclar ha dato il via agli anni 2010 con il remix Made in Jamaica, che ha rivisitato i suoi più grandi successi con un tocco distintivo dell'isola. Gli artisti reggae Shaggy, Gary Pine, Queen Ifrica, Tony Rebel e Dollarman hanno tutti partecipato al progetto prodotto da Sly & Robbie. Reclutando Pitbull, Fatman Scoop, Sophie Ellis-Bextor, Snoop Dogg e Sean Paul, Sinclar ha preso spunto dal manuale delle collaborazioni di alto profilo di David Guetta con Disco Crash del 2012, che è entrato nella Top 20 francese. Sinclar ha continuato con l'uscita di singoli non inclusi in album, tra cui “Feel the Vibe” con Dawn Tillman, certificato disco d'oro nel 2015, “Someone Who Needs Me”, entrato nella Top 50 nel 2016, e “Til the Sun Rise Up” con Akon nel 2017. Nel 2018 ha pubblicato “I Believe”, un altro singolo certificato disco d'oro. All'inizio degli anni 2020, ha pubblicato una serie di singoli, in particolare “We Could Be Dancing” del 2021 con Molly Hammar e un remix di Fisher di “World, Hold On”





Fino al 2023, Sinclar ha collaborato con Salome de Bahia, QUINZE, Riva Starr, A-Trak e altri artisti in vari brani e remix.