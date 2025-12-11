FILM - Wicked 2 porta sullo schermo di nuovo il Mago di OZ, ma non convince

Elphaba, ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago. Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità.

Elphaba, creduta morta, viene soccorsa da Fiyero. I due lasciano Oz per sempre, finalmente liberi di stare insieme ma creduti entrambi morti da Glinda.

RECENSIONE

Tutti noi, almeno una volta nella vita adulta, abbiamo sognato di rivivere le emozioni che le favole o i cartoni animati ci hanno dato nella nostra infanzia. La Hollywood contemporanea ha tentato di soddisfare questo desiderio più volte, fallendo praticamente sempre. Questa volta è toccato a Il Mago di OZ, con il prequel sulle due streghe diviso in due parti, Wicked 1 e 2.

Dopo il deludente Wicked - Parte 1, il regista Jon M. Chu tenta invano di risollevare le sorti del film con Wicked - Parte 2, una seconda parte che non migliora assolutamente la storia che abbiamo visto nella prima e che ispira una domanda: era proprio necessario rivisitare in questo modo una saga classica delle letteratura statunitense e uno dei più grandi capolavori del cinema fantastico? Wicked, che è tratto da un musical teatrale, risponde a domande che nel film originale di Victor Fleming non avevano avuto una risposta e così facendo rovina la bellezza del classico originale.

Uno dei pochi lati positivi della pellicola e che questa volta la durata rispetto alla prima parte è stata diminuita. Dopo gli estenuanti 160 minuti del primo film, questa volta volta la durata è di 138 minuti (22 minuti di meno), ma si potevano comunque tagliare almeno altri quarantina di minuti, poiché il film è cosparso di momenti vuoti, riempiti solo dalla musica. Inoltre, Jeff Goldblum, attore che ci ha regalato interpretazioni memorabili in saghe come Jurassic Park e nei film di Wes Anderson, qui finisce vittima di un personaggio come Il Mago di Oz che è troppo costruito su di lui ed eccessivamente cattivo.