Dalle coppe della Juve campione d'Italia alle maglie di Pelé e Maradona: Bolaffi mette all'asta pezzi di storia del calcio

Dalla litografia di Joan Mirò con le firme dei campioni del mondo 1982 ai cimeli di Michel Platini, dalle maglie di Pelé e Maradona alle nove coppe in miniatura della Juventus Campione d’Italia dal 2011 al 2020: venerdì 12 dicembre, in modalità internet live, Aste Bolaffi presenta una selezione di memorabilia da collezioni private e da figure di rilievo del panorama sportivo, con particolare attenzione alla provenienza e all’autenticità.

Tra i top lot spicca la litografia di Joan Mirò, firmata dai giocatori e dallo staff della Nazionale Italiana vincitrice della Coppa del Mondo 1982 (lotto 39, stima 1.500-2.000 euro), un incontro raro tra arte e memoria sportiva.

La storia del calcio italiano viene narrata attraverso le maglie delle grandi partite: quella di Clarence Seedorf, con il Milan per la finale di Champions League 2007 (lotto 109, stima 5.000-7.500 euro), quella del Torino di Martin Vásquez, indossata in occasione della finale di ritorno di Coppa Uefa Ajax vs Torino (0-0) del 13 maggio 1992 (lotto 281, stima 2.500-3.500 euro) e andando ancora più indietro nel tempo quella di Nazzareno Canuti, indossata nella finale di Coppa Italia 1977-1978 con l’Inter (lotto 346, stima 7.500-10.000 euro). Curioso il lotto di nove coppe in miniatura per la Juventus Campione d’Italia dal 2011 al 2020 (lotto 57, stima 4.000-5.000 euro).

La narrazione prosegue con la maglia attribuita a Diego Armando Maradona, Napoli 1988-1989 (lotto 309, stima 3.500-5.000 euro) e sempre col Napoli con la terza maglia di Moreno Ferrario, indossata nella stagione 1987-1988 (lotto 319, stima 5.000-7.500 euro), raro esempio di sperimentazione tecnica dell’epoca.

Completano il quadro le maglie della Juventus di Michel Platini 1985-1986 (lotto 333, stima 5.000-7.500 euro), e la seconda maglia a maniche lunghe di Zinédine Zidane, indossata solo nella partita di Champions League Rosenborg vs Juventus (1-1) del 5 marzo 1997 (lotto 217, stima 2.500-3.000 euro).

Di grande rilievo la raccolta dedicata al Perugia Calcio, un insieme di 201 maglie che ripercorrono la storia del club dal 1969 al 2025, con 26 pezzi in lanetta e tre esemplari della stagione dell’imbattibilità 1978-1979 (lotto 348, stima 30.000-40.000 euro).

Il catalogo si amplia al calcio internazionale con numerose maglie emblematiche, tra cui quella di Pelé, Brasile 1970-1971 (lotto 423, stima 8.000-10.000 euro), di Eusébio, Benfica anni ’60 (lotto 426, stima 10.000-15.000 euro) e della Russia anni ’60, indossata da Ėduard Strel’cov (lotto 424, stima 7.500-10.000 euro). Si aggiungono quelle di Dino Zoff con l’Italia nel 1974 (lotto 421, stima 2.500-3.500 euro), di Santiago Santamaria, per l’Argentina dei Mondiali di Spagna 1982 (lotto 411, stima 2.500-3.500 euro) e ancora quella della Nazionale di Gianluca Zambrotta indossata durante il Campionato del Mondo di Germania 2006 (lotto 355, stima 500-750 euro) vinto dagli Azzurri.

Ogni lotto è accompagnato da un attestato di provenienza rilasciato da Aste Bolaffi. Molti provengono, infatti, direttamente dai calciatori; altri da collezioni storiche di agenti, fotografi e figure centrali del mondo del calcio internazionale.

L’asta si conclude con un paio di scarpini e due maglie provenienti dall’ex calciatore svizzero Charles Antenen, protagonista del calcio elvetico e internazionale, rare testimonianze che ripercorrono la sua carriera dal 1950 al 1962.

Appuntamento fissato per venerdì 12 dicembre dalle ore 11 e dalle ore 14.30.