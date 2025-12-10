Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, il primo Christmas Gala di Club Silencio

Venerdì 19 dicembre dalle 19:00 alle 02:30, Club Silencio inaugura il suo primo Christmas Gala nella suggestiva Palazzina di Caccia di Stupinigi.



Una serata esclusiva che unisce atmosfera natalizia, musica e intrattenimento all’interno di una delle più affascinanti Residenze Reali del Piemonte, patrimonio UNESCO.



La Palazzina apre alla visita, in straordinario orario serale, i suoi suggestivi Appartamenti Reali che, caratterizzati da magnifici affreschi e decorazioni, ospiteranno un’emozionante

performance al pianoforte. In vero stile natalizio, da non perdere inoltre il Coro Gospel dei Polifonici del Marchesato, un gruppo corale di oltre 30 elementi che ha concluso diverse tournée internazionali e che si esibirà nella suggestiva Citroniera di Levante.



La serata regale, tra le mura che hanno ospitato Napoleone e Paolina Bonaparte, continuerà con il dj set fino a notte fonda di Blue Groove: una selezione grooveggiante a

base di house ed elettronica per il dancefloor più esclusivo della città, per l'ultima festa di Club Silencio dell'anno.

