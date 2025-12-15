La Natività secondo Gianduja: a Grugliasco in scena “La capanna di Betlemme”

L’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare unitamente all’Accademia di Formazione Teatrale “Mario Brusa” presentano La capanna di Betlemme ovvero La natività di Nostro Signore Gesù Bambino, una preziosa sacra rappresentazione piemontese del XIX secolo, riportata alla luce grazie al rigoroso lavoro di ricerca di Alfonso Cipolla.
L’appuntamento offrirà al pubblico una lettura scenica d’atmosfera, tratta da rari manoscritti custoditi presso l’archivio dell’Istituto: un’occasione unica per riscoprire una tradizione teatrale popolare di straordinario valore storico e culturale, in cui la figura di Gianduja – simbolo dell’identità piemontese – si inserisce con sorprendente naturalezza nel racconto della Natività.
Protagonista dell’evento sarà Mario Brusa nel ruolo di Gianduja, affiancato da Alessandro Bognandi, Francesca Bonello, Mauro Cipriano, Diletta De Luca, Francesca Mariano, Ferco Massero, Davide Picca, Stefano Rossino.
L’evento – realizzato in collaborazione con il Parco Le Serre, la Cojtà Grugliascheisa e l’Uni3 di Grugliasco – si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso lo Chalet Allemand nel cuore del Parco Culturale Le Serre, in una cornice raccolta e suggestiva che accompagnerà lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la memoria teatrale del territorio.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.
Info tel. 360457237