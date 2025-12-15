Torna la “Gru d’Oro”: al via le candidature per l’edizione 2026

Il premio la Gru D'oro è stato istituito nel 2000 dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa aps con lo spirito espresso nello statuto dai soci fondatori di valorizzare, riscoprire, promuovere e far conoscere Grugliasco le tradizioni, la cultura, la generosità e genialità dei suoi cittadini.

È importante ricordare che il premio è assegnato a persona, ente, artigiano, professionista, associazione, azienda che, nel corso dell’anno precedente, con il suo operato, ha portato, con onore, il nome di Grugliasco oltre i suoi confini.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle 20,30 all'interno del Parco Culturale Le Serre.

Le segnalazioni delle candidature devono essere inviate alle mail sottostanti entro il 31 dicembre 2025: segreteria.sindaco@comune.grugliasco.to.it – cojta@libero.it, compilando il modulo allegato.

